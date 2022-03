फौज में कुत्तों की कैसे होती है ट्रेनिंग? क्या जानते हैं आप 1 कमांड पर क्या-क्या कर जाते हैं डॉग्स?

फिल्मों में आप देखते हैं कि पुलिस विभाग या सेना के लोग किस तरह डॉग स्क्वैड के जरिए बड़े-बड़े मामले सुलझाने निकल पड़ते हैं (Big cases are solved through dog squad in police department or army). स्क्वैड में शामिल कुत्ते हर एक कमांड को समझ भी लेते हैं और उसी के हिसाब से अपना काम भी करने लगते हैं. लेकिन आखिर ऐसा होता कैसे है. ये बेजुबान सेना के कमांड सुनने में कैसे माहिर बन जाते हैं. कभी सोचा है आपने.

दरअसल इन कुत्तों को कमांड सुनने और उसके हिसाब से एक्ट करने के लिए रोज़ ट्रेनिंग दी जाती है. जब तक इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती इन्हें किसी मिशन पर नहीं भेजा जाता. यूट्यूब (Youtube) पर ऐसे कई वीडियोज वायरल हैं जिनमें डॉग स्क्वैड की ट्रेनिंग (Dog squad training) को शूट किया गया है. ऐसा ही एक वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि डॉग्स को कैसे रोल करने, बैठने, आगे आने, खड़ा होने वगैरह के कमांड सिखाए जाते हैं.

सौ.यूट्यूब- ट्रेनिंग के बाद डॉग स्क्वैड पुलिस और सेना की करते हैं मदद, बड़ी-बड़ी छानबीन का होते हैं हिस्सा

कमांड मिलते ही हरकत में आ जाते है ट्रेंड कुत्ते

इस वीडियो में कई जगह जवान आपस में हंसते- हंसाते भी दिख जाएंगे. दरअसल जब डॉग स्क्वैड की ट्रेनिंग होती है तो कुछ डॉग कमांड समझ लेते हैं (If there is training of dog squad, then some dogs understand the command) लेकिन कुछ डॉग कमांड नहीं समझकर कुछ ऐसी हरकत करने लगते हैं कि हंसी आ जाए. जैसे इस वीडियो के अंत में जब सभी डॉग्स को बारी-बारी से जवान अपने पास बुलाते हैं तो उनमें से एक डॉग अपने मेंटर की बात नहीं सुनता और खड़ा रहता है.

समझने लगते हैं हर एक इशारा

इसी तरह वीडियो में एक जगह और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. जब डॉग्स को जमीन पर रोल करने का कमांड दिया जाता है तो एक जवान मुंह से कमांड न देकर हाथों से घूमने का इशारा करता है. मजेदार बात ये है कि सामने उसका डॉग इस इशारे को बखूबी समझ जाता है और बॉडी को रोल कर लेता है. इस तरह बहुत कड़ी मशक्कत के बाद एक डॉग स्क्वैड को तैयार किया जाता है (A dog squad is built after hard work) जो अपनी सूझ-बूझ से बड़े-बड़े मामले सुलझा लेता है.