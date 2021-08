कैसा महसूस होता है, जब शरीर को छू लेते हैं यमराज ? सामने से आती है तेज़ रौशनी और ...

कोई कहता है कि मौत एक सुरंग (Death Experience) है तो कुछ लोग कहते हैं एक खूबसूरत फूलों से भरा मैदान. अब तक शायद ही किसी को इस बात का पता है (Death Mystery) कि मरने के बाद इंसान की आत्मा (Human Body and Soul) किस दुनिया में जाती है. यमराज जब आत्मा को लेने के लिए पास आ पहुंचते हैं तो आखिर सालों से आत्मा के साथ रहने वाले शरीर को कैसा महसूस (How feels when death is near) होता होगा? चलिए हम आपको बताते हैं कि मौत का अनुभव (Mystery of Death) आखिर होता कैसा है?

किसी भयानक एक्सिडेंट या मौत के बिल्कुल करीब से होकर गुजर जाने की घटनाएं (How feels when death is near) जिनके साथ हुई हैं, उन्हें पता है कि ये कितना डरावना होता है. कुछ लोगों की आंखों के आगे पूरी ज़िंदगी की रील घूम जाती है तो कुछ लोगों को ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं. Goldsmiths University of London के मनोविज्ञान के प्रोफेसर क्रिस फ्रेंच (Chris French) ने मौत से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य पेश किए हैं, जो इस एहसास के बेहद करीब आपको लाकर खड़ा कर देंगे.

तेज़ रौशनी के पार है असीम शांतिक्रिस फ्रेंच (Chris French) का कहना है कि ज्यादातर वे लोग, जो मौत के करीब (Death Mystery) से होकर गुजर चुके हैं, उनका कहना है कि एक गहरी सुरंग के पार से उन्हें आती हुई तेज़ रोशनी दिखाई देती है. मौत का एहसास एक असीम शांति का होता है, जैसे शरीर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा है. उन्हें इस दुनिया से जा चुके रिश्तेदार, अध्यात्मिक और धार्मिक लोगों की भी याद आने लगती है. हालांकि सभी को ये चीज़ें एक के बाद एक नहीं महसूस होती हैं. यमराज आकर जब शरीर को छू लेते होंगे, तब इंसान को दूसरी दुनिया का एहसास हो जाता है. किसी को ये एहसास शांतिपूर्ण लगा तो कुछ लोगों को शैतानी ताकतों और नरक में जाने का भी आभास हुआ.

मौत को छूकर आए लोगों का अनुभवदुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, जो मौत को साक्षात देखकर आए हैं. जिन्हें कुछ मिनटों के लिए उस दूसरी दुनिया में जाने का मौका मिला. ऐसे लोगों में से कुछ तो बुरी तरह डर गए और कुछ ऐसे थे जो वहां से लौटना ही नहीं चाहते थे. इनका अनुभव था कि मृत्यु के पास आते ही उन्हें लगा जैसे सब कुछ छूट रहा है और वे एकांत में जा रहे हैं. जिन्होंने भी ये अनुभव किया, उनमें ज्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में जब वापस लौटे तो वे भौतिकता से दूर हो गए और अध्यात्म के बारे में ज्यादा सोचने लगे. उन्हें मौत का डर भी उस तरह खत्म हो गया, जैसे पहले था.