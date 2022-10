तस्वीर में तसल्ली से बैठकर ढूंढिए गिलहरियां, सही जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप !

Spot the Squirrels in the Image: मनोविज्ञान और मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने के बाद कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना दिए जाते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसे ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रही है, जिसे डिकोड करने की कोशिश में लोगों का दिमाग घूमकर रह जाता है. यूं तो तस्वीर में सिर्फ गिलहरियों की संख्या ढूंढनी है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है.

दिखने में सामान्य सी लग रही तस्वीर में पेड़-पौधे, पक्षी और कुछ गिलहरियां भी मौजूद है. आपको करना ये है कि इनमें से गिलहरियों की संख्या (Spot the Squirrels in the Image) गिनकर बतानी है. अगर आपका जवाब सही उत्तर से मैच हो जाएगा, तो आप वाकई में जीनियस हैं. इस तस्वीर ने हमें ऐसा भ्रमित कर रखा है कि हम चाहकर भी सभी गिलहरियों को नहीं देख पा रहे हैं.

तस्वीर में हैं कितनी गिलहरियां?

इस तस्वीर को हंगेरियन आर्टिस्ट Gergely Dudás ने बनाया है, जो Dudolf नाम से मशहूर हैं. तस्वीर में कई सारे पेड़-पौधे, झाड़ियां और उन पर तमाम पक्षी और गिलहरियां भी दिखाई दे रही हैं. आपको लिए चैलेंज ये है कि आपको तस्वीर में मौजूद गिलहरियों की संख्या ढूंढ निकालनी है. ये काम अगर आप 25 सेकेंड में कर लेते हैं तो आपकी आंखें और कॉन्संट्रेशन दोनों ही कमाल का है. तो फिर देर कैसी आप तस्वीर में गिलहरियां ढूंढना शुरू कर दीजिए, बस ज़रा ध्यान से क्योंकि हर तरफ आपको ये घूमती हुई मिल जाएंगी.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

आपका जवाब सही उत्तर से मैच हो जाएगा, तो आप वाकई में जीनियस हैं.(Credit- Gergely Dudás/The Dudolf)

सही जवाब कर देगा हैरान

आप अगर गौर से तस्वीर देखेंगे तो आपको कुछ गिलहरियां तो सामने ही दिखाई दे जाएंगी, लेकिन जो नहीं दिख पा रही हैं, उन्हें ढूंढने में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा. उम्मीद है आपको 10-12 गिलहरियां तो दिख ही जाएंगी.

आपको इनमें से गिलहरियों की संख्या गिनकर बतानी है.(Credit- Gergely Dudás/The Dudolf)

अगर आपने अब तक 20 गिलहरियां भी ढूंढ ली हैं, तो आपकी आंखें तेज़ हैं लेकिन सही जवाब इससे भी ज्यादा है. दरअसल तस्वीर में कुल 24 गिलहरियां मौजूद हैं, जो हमने तस्वीर में दिखा दी हैं. हमें उम्मीद है कि आपको इसमें मज़ा आया होगा.