प्लेन की कौन सी सीट पर आती है सबसे अच्छी नींद? एक्सपर्ट्स ने बताया कैसे लें फ्लाइट में झपकी

अक्सर लोगों को ट्रेवलिंग करने की नौबत आ जाती है. अगर कम दूरी है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लंबी दूरी में समस्या हो जाती है. अगर ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, तब तो दिक्कत नहीं आती है. लेकिन प्लेन से लंबी दूरी आफत हो जाती है. बैठे-बैठे ट्रेवल करने से नींद पूरी नहीं हो पाती है. इस समस्या के सोल्यूशन के लिए अब एक्सपर्ट्स ने बेहद काम की बातें शेयर की है. ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने खुलासा किया कि आखिर कौन सी सीट पर सोने से प्लेन में अच्छी नींद (How To Sleep Well In Flight) आती है? इसके अलावा प्लेन में अच्छी नींद लेने के तरीके भी शेयर किये.

अगर आपको भी प्लेन से ट्रेवल करते हुए अच्छी नींद लेनी है या ये पता करना है कि कैसे आपको ट्रेवल करते हुए बेड पर लेटने जैसी नींद आ सकती है, तो ये खबर आपके लिए ही है. एक्सपर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया है कि कैसे प्लेन के अंदर बैठे हुए यात्री अच्छी नींद ले सकता है. छुट्टियों एक मौसम में ट्रेवलिंग कॉमन हो जाती है. इसके साथ ही वर्क लोड में भी काफी ट्रेवल करना पड़ता है. अगर आप भी इनमें से एक हैं, तो ये खबर आपके बड़े काम की है.

आखिर क्यों उछल नहीं पाते हाथी? जानिए वजह आगे देखें…

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ऐसे लें गहरी नींद

प्लेन में ना सो पाने वाले लोगों के लिए MattressNextDay के एक्सपर्ट्स ने काफी काम की ट्रिक्स शेयर की है. इन टिप्स की मदद से आप उड़ते हुए प्लेन में गहरी नींद ले सकते हैं. इन टिप्स को ध्यान से पढ़ें और अगली बार इनका इस्तेमाल कर प्लेन में कर गहरी नींद ले सकते हैं…आवाज को ब्लॉक करें- अगर आप प्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो सबसे पहले आवाज को ब्लॉक कर लें. इसके लिए ईयरप्लग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

करें आई मास्क का इस्तेमाल- एक्सपर्ट्स के मुताबिक़, आपको आईमास्क का इस्तेमाल करना चाहिए. वरना नींद में खलल पड़ना तय है.

नेक पिलो का करें इस्तेमाल

फ्लाइट में हमेशा नेक पिलो का इस्तेमाल करें. इससे आपके गर्दन और सिर को सपोर्ट मिलेगा और नींद अच्छी आएगी.

एडवांस करें बुकिंग

हमेशा फ्लाइट में टिकट एडवांस में बुक करें. कोशिश करें कि विंडो के बगल की सीट का चयन किया जाए. ऐसा इसलिए ताकि वाशरूम जाने के लिए कोई आपकी नींद में बाधा ना डाले.

टाइमिंग का चयन

हमेशा कोशिश करें कि उसी टाइम की फ्लाइट लें, जो आपके स्लीपिंग पैटर्न में फिट आए. यानी रात के समय ही यात्रा करें. इससे नींद आने में आसानी होगी.