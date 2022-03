NGO ने की इंसानी उम्र बढ़ाने के लिए रिसर्च, मौत के बाद भी तकनीक से जिंदा रखा जा सकेगा दिमाग !

Human Brain Could Live up to 150 Years: डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान का दिमाग शरीर से कहीं ज्यादा दिनों तक ज़िंदा रह सकेगा, यानि हम रहें या न रहें, हमारा मस्तिष्क सैकड़ों साल तक चलता रहेगा.