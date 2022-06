लैब में बंदरों और कुत्तों को जबरन पिलाया जा रहा है कैमिकल, प्रयोग के नाम पर अत्याचार !

Animals Torture in Testing Lab: हम सभी जानते हैं कि मेडिकल साइंस दिन पर दिन कितनी तरक्की कर रहा है. हमारे पास उन रोगों का भी इलाज है, जो कभी लाइलाज हुआ करते हैं. इसकी वजह हैं, लगातार मेडिसिन सेक्टर में होने वाली रिसर्च, लेकिन इन तरह की रिसर्च के लिए जिन बंदरों, चूहों और कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, भला उनका क्या हाल होता होगा? जानवरों के अधिकारों की वकालत करने वाली संस्था Humane Society of the United States ने इसी तथ्य से जुड़े कुछ खौफनाक सच (Horrible handling of animals inside testing labs) दुनिया के सामने रखे हैं.

अमेरिका के इंडियाना में मौजूद Mount Vernon टेस्टिंग लैब में इस सोसायटी के 7 महीने के अंडरकवर मिशन में ऐसी-ऐसी बातें निकलकर आईं, जो दिल दहला देने वाली हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक सोसायटी ने चुपके से बनाए गए वीडियो में दिखाया है कि जानवरों को जबरदस्ती ड्रग्स और कैमिकल्स पिलाए जाते हैं और उन्हें टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उन्हें फीडिंग ट्यूब के ज़रिये ये दवाएं दी जाती हैं.

6000 जानवरों पर अत्याचार

Humane Society of the United States के मुताबिक Mount Vernon लैब में कुल 70 ऐसी टॉक्सिक स्टडीज़ चल रही हैं, जो 12 फार्मा कंपनियां करा रही हैं. इन रिसर्च के लिए यहां कुल 6000 जानवरों को रखा गया है, जिनमें कुत्ते और बंदर भी शामिल हैं. इन जानवरों को तब भी ये दवाएं पिलाई जाती हैं, जब उन्हें तेज़ बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ हो, वो उल्टियां कर रहे हों या ठंड से कांप रहे हों. इतना ही नहीं बंदरों के लिए तो अलग पिंजरे बनाए गए हैं, जिनमें उनके हाथ-पांव बांधकर सिर्फ गला बाहर रखा जाता है और ट्यूब के ज़रिये कैमिकल्स पिलाए जाते हैं. लैब के कर्मचारियों को भी पता होता है कि वे उन्हें परेशान कर रहे हैं. अगस्त, 2021 से मार्च, 2022 तक इस प्रक्रिया में 2 बंदरों की गला घुटने से मौत हो गई.

अगस्त, 2021 से मार्च, 2022 तक इस प्रक्रिया में 2 बंदरों की गला घुटने से मौत हो गई. (Credit- Humane Society of the United States)

आखिरकार मर जाते हैं जानवर

इतने टॉर्चर को सहने के बाद आखिरकार इन जानवरों को मार दिया जाता है और उनके शरीर को खोलकर दवाओं के इफेक्ट के बारे में पता किया जाता है. Humane Society of the United States की सीईओ किटी ब्लॉक के मुताबिक ये बेहद दर्दनाक परिणाम हैं. अब जहां जानवरों के अधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था जानवरों को छोड़ने की अपील कर रही है, वहीं फार्मा कंपनी का कहना है कि वे पूरी तरह वैधानिक तरीके से अपना काम कर रहे हैं. उन्हें इस तरह के रिसर्च की ज़रूरत होती है.