आखिर हमारे पूर्वज कैसे बनाते थे अपने लिए कपड़े? वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला गुफाओं में छिपा जवाब

आपको भी ये जानने का दिल ज़रूर करता होगा, कि आखिर हज़ारों-लाखों साल पहले हमारे पूर्वज कपड़े कैसे पहनते होंगे? वे इन्हें बनाते कैसे होंगे? अब ये समझिए आपके सभी सवालों का जवाब मोरक्को की एक गुफा (Moroccan cave) के अंदर मिल गए हैं. गुफा में ऐसे कुछ औज़ार मिले हैं, जिनसे इंसान के कपड़ों की सिलाई (Latest Research on human clothes) होती रही होगी.

माना जाता है कि होमोसेपियंस (Homo sapiens) ने कपड़े पहनने की शुरुआत अब से करीब 1 लाख 70 हज़ार साल पहले ही कर दी थी. लेकिन मोरक्को (Morocco) की गुफा में मिला ये अब तक का सबसे पुराना औज़ार है, जो हमारे पूर्वज अपने कपड़ों की सिलाई के लिए इस्तेमाल करते रहे होंगे. ये औज़ार कम से कम 90,000- 1,20,000 साल पुराना है. जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री (Max Planck Institute for the Science of Human History) के डॉ. एमिली हैलेट ने कहा है कि गुफा से मिला औज़ार हड्डी से बना है और इसे कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था.

हड्डियों से बना है उपकरणमोरक्को की गुफा से वैज्ञानिकों को जो उपकरण हासिल हुए हैं वो 90,000 से 120,000 साल पुराने माने जा रहे हैं. ऐसे में रिसर्च ग्रुप में पोस्ट डॉक्टरल वैज्ञानिक एमिली युको हैलेट (Emily Hallett) कहती हैं कि वे इस पर रिसर्च ज़रूर कर रहे थे, लेकि ऐसी खोज की उन्हें उम्मीद नहीं थी. जानवरों की हड्डियों की खोज करते-करते उन्हें ये उपकरण मिली है. रिसर्चर्स की टीम को 62 हड्डियों के उपकरण मिले हैं, इन्हें पॉलिश करके चिकना किया गया था. इतना ही नहीं, इन पर भेड़ियों, लोमड़ियो और जंगली बिल्लियों के अवशेष भी मिले हैं. इस रिसर्च को आईसाइंस मैगजीन (I Science Magazines) में प्रकाशित किया गया है.

खाल और रोयें से बनते थे कपड़ेरिसर्चर्स की टीम को करीब यहां बहुत से जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिन्हें देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि उन्हें खाने के बाद छोड़ा गया है. इस तरह के पैटर्न इससे पहले कभी गुफाओं में नहीं मिले. ऐसे में पुरातत्वविद (Archaeologist) इस पर आगे की रिसर्च करेंगे. पहले ही इस बात की खोज हुई थी कि प्राचीन मानव ने 1 लाख 70 हज़ार साल पहले कपड़े पहनना शुरू किया. हालांकि सुई और धागे की सहायता से कपड़ों का सिले जाना अब से 40 हज़ार साल पहले आरंभ हुआ था. ऐसे में 1 लाख 20 लाख साल पहले के उपकरण का पाया जाना, अपने आपमें बड़ी खोज है.