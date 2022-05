पालतू जानवरों से बात कर सकेंगे उनके मालिक, वैज्ञानिकों ने बनाई अद्भुत मशीन !

Humans Will be Able to Chat With Pets : जिनके घर में पेट्स होते हैं, उन्हें इनसे बेतहाशा प्यार होता है. वे उन्हें अपने जैसी ही सुविधाएं देना चाहते हैं और उनका ख्याल रखते हैं. हालांकि मालिकों को इस बात को लेकर हमेशा निराशा रहती है कि वे पेट्स के दिल की बात नहीं समझ पाते. ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन (Machine to Communicate with Animals) बनाई है, जिसके ज़रिये पेट्स से बात की जा सकेगी.

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक Dr Dolittle मशीन के ज़रिये वैज्ञानिकों ने ऐसा टूल बनाया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिये ये पता लगाया जा सकेगा कि जानवर क्या कह रहे हैं. वे अपने मालिक से क्या कहना चाहते हैं ? पेट्स और उनके ओनर्स मशीन के ज़रिये एक-दूसरे से बेहतर कम्युनिकेशन कर सकेंगे.

चमगादड़ पर किया प्रयोग

इज़रायल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ये अनोखी मशीन तैयार की है. इसमें अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स के ज़रिये पहले चमगादड़ों के शोर को ट्रांसलेट किया गया. शोध में शामिल डॉक्टर यॉसी योवल के मुताबिक ये खोज किसी चमत्कार की तरह है. उन्होंने बताया कि चमगादड़ ज्यादातर आस-पास की आवाज़ों की नकल करते हैं और उन्हें भी दोहराते हैं. चमगादड़ का दिमाग इन आवाज़ों को अपने दिमाग में रख लेता है और ये किसी ज़ूम इन और आउट इफेक्ट की तरह काम करता है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये भी पढ़ें- पेड़ पर लटके-लटके ही सांप से निगला शिकार, रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

AI के ज़रिये जानवरों से होगी बात

इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मालिक अपने जानवरों से बात कर सकेंगे. मशीन के ज़रिये इंसान अपने पेट्स की बात समझ सकेंगे. इस क्रांतिकारी मशीन से चमगादड़ों की अलग-अलग मौकों पर पैदा की गई आवाज़ को ट्रांसलेट किया गया और इसका जवाब काफी सटीक रहा. यहां तक कि उन्होंने एक चमगादड़ को खाने के लिए लड़ते हुए भी सुना. इसके अलावा भी Natalie Uomini नाम की वैज्ञानिक कौओं के कम्युनिकेशन को लेकर भी ऐसी ही स्टडी कर हैं और उनका मानना है कि कौए क्वैकिंग से ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं. “Dolittle machine” को लेकर डॉल्फिंस और दूसरे जानवरों पर भी रिसर्च हो रही है.