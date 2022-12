आधी रात को रास्ते में पत्नी 'भूल' गया पति, छोड़कर निकल गया 160 किलोमीटर आगे!

Man Forgot Wife on The Way: आपने लोगों को कोई चीज़ भूलते हुए सुना होगा. ऐसा कई बार होता है कि कोई शख्स कहीं जाए और अपनी कोई कीमती चीज़ भूलकर चला आए. हालांकि आपने शायद ही सुना हो कि कोई अपनी पत्नी को भूल आया हो. ये बेहद दिलचस्प मामला आया है थाइलैंड से, जहां एक ड्राइवर पति अपनी पत्‍नी को रास्‍ते में भूल गया और 150 किलोमीटर से भी आगे चला आया.

ये घटना थाईलैंड के महासराखम प्रांत में हुई. जब पति-पत्‍नी गाड़ी से जा रहे थे, इसी बीच पत्नी वॉशरूम जाने के लिए रुकी. फिर कुछ ऐसा हुआ कि पति अपनी पत्नी को रास्ते में ही छोड़कर काफी दूर निकल गया. हालांकि ये सब कुछ एक गलती थी और पति अनजाने में अपनी पत्नी को आधी रात में बीच सड़क पर छोड़कर चला गया. पति को एक फोन कॉल के ज़रिये पता चला कि वो बिना पत्नी के लिए काफी आगे आ चुका है.

पत्नी को ‘भूलकर’ आगे आ गया पति

55 साल के बूंटोम चाईमून अपनी 49 साल की पत्नी एमुनाए चाईमून के साथ क्रिसमस के दिन रोड ट्रिप पर निकले थे. देर रात 3 बजे वो टॉयलेट के लिए रुके और पत्नी बाहर ही रह गई. बूंटोम को लगा कि पत्नी कार में पीछे बैठी हुई है, लेकिन वो भी टॉयलेट के लिए नीचे उतर गई थी. गलतफहमी में पति अपनी पत्नी को छोड़कर ही निकल गया. सुनसान और अंधेरे रास्ते पर डरी-सहमी पत्नी करीब 20 किलोमीटर तक पैदल चलती रही और सुबह 5 बजे उसने पुलिस स्टेशन में जाकर पूरा मामला बताया. महिला के पास अपना फोन तक नहीं था और वो पति का नंबर भूल चुकी थी. दिलचस्प बात ये थी कि पत्नी के नंबर पर कई बार फोन करने के बाद भी पति ने रिसीव नहीं किया.

आखिरकार पति को पता चली गलती

काफी मशक्कत के बाद करीब 8 बजे महिला का संपर्क अपने पति से हो सका. तब तक पति 160 किलोमीटर आगे निकल चुके थे. पति को जब पता चला कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर आ गया है, तो वो काफी शर्मिंदा हुआ और यूटर्न लेकर पत्नी को वापस लेने आया. पति से पुलिस ने पूछा कि उसने इतने लंबे सफर में पत्नी को नहीं देखा? इसके जवाब में वो शर्मिंदा हुआ और पत्नी से माफी भी मांगी. वे दोनों 27 साल से साथ हैं और उनका 26 साल का बेटा भी है.