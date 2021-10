पति की एक आदत के चलते नहीं पूरी हो पाती पत्नी की नींद, लोगों के सामने रोया दुखड़ा-'मैं आखिर क्या करूं?'

ज़िंदगी में हर दिन एक संघर्ष की तरह होता है, ऐसे में अगर नींद ठीक (Body needs proper sleep) से न पूरी हो, तो पूरा दिन खराब हो जाता है. स्वस्थ शरीर और दिमाग (Healthy body and mind) के लिए 8-9 घंटे की अच्छी नींद सबके लिए ज़रूरी होती है. हालांकि एक महिला को अपने पति से इस बात की शिकायत है कि वो उसे रात को ठीक से सोने (Husband let not sleep wife) ही नहीं देता. महिला ने अपना ये दुखड़ा सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों के सामने रोया है.

लगातार नींद न पूरी होना सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी अच्छा नहीं होता. अगर सुबह जल्दी जागना है तो लोग रात में जल्दी सोकर सुबह का अलार्म लगाते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि हम अलार्म के दो-तीन बार बजने के बाद ही उठते हैं. हालांकि अलार्म का हर 5 मिनट पर स्नूज़ (Snoozing Alarm) होना किसी को भी ठीक से सोने (Lack of Sleep) नहीं देता. महिला की दिक्कत ये है कि उसका पति भी उठने के वक्त से 1 घंटे पहले का अलार्म लगा देता है और रोज़ाना पत्नी की नींद हराम कर देता है.

छुट्टी के दिन भी नहीं सो पाती महिला

अपने पति से त्रस्त महिला खुद भी नौकरी करती है और उसे रोज़ाना सुबह 5 बजे तक काम पर निकल जाना होता है. उसके पति को सुबह 7.30 बजे तक उठना होता है. ऐसे में वो जागने के लिए अपना अलार्म 1 घंटे पहले यानि 6.30 बजे का लगाता है. काम के दिनों में तो महिला जल्दी निकल जाती है, तो उसे इससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन महिला की छुट्टी के दिन भी जब उसके पति को काम पर जाना होता है, तब भी वो अपना अलार्म सेट कर देता है. सुबह जब महिला सोना चाहती है, तब भी पति का अलार्म उसे सोने नहीं देता, क्योंकि पति खुद तो उठता नहीं है लेकिन अलार्म का स्नूज़ बटन ज़रूर दबाता रहता है. ऐसे में महिला जो 1 घंटे की नींद सोना चाहती है, वो भी नहीं सो पाती.

मानने को तैयार नहीं है पति

महिला का कहना है कि उसने इस बारे में अपने पति से बात भी की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है. उसकी इस हरकत के चलते बच्चे की नींद भी खराब होती है और हर 5 मिनट पर अलार्म का बोलना झुंझला देने वाला होता है. पति का तर्क है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा, तो काम के लिए उसे देर हो जाएगी और उसकी नौकरी भी जा सकती है. महिला के इस पोस्ट को पढ़कर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दी है. एक यूज़र ने कहा है कि उसे दूसरे कमरे में सोना चाहिए. एक दूसरे यूज़र ने कहा कि उसका पति मोबाइल अलार्म अपने पास रखकर क्यों नहीं सोता? ज्यादातर लोगों ने महिला को सुझाया कि उसे ऐसी गंदी आदत के लिए पति को रोकना ही चाहिए.