पति के सिगरेट पीने से पत्नियों को होने लगी गंभीर बीमारी, ताज़ा आंकड़ों में सामने आई ये खतरनाक वजह

पुरुषों में सिगरेट का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. इससे होने वाली बीमारियों के अनजान न होने के बाद भी वो खुद को सुधारने के मूड में नहीं. ज्यादातर मर्द और कुछ फीसदी महिलाएं जान की परवाह किए बगैर कश पे कश मारते रहते हैं. बिना ये सोचे कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो क्या होगा. उस तकलीफ से वो खुद को बचा सकते हैं मगर वो ऐसा करेंगे नहीं. यो भी नहीं सोचते की उनके पीछे परिवार का क्या हाल होगा.

समस्या सिर्फ इतनी नहीं रही कि वो अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं इससे किसी और को क्या परेशानी है. उसका पैसा उसकी जान वो जो चाहें सो करे. मगर एक ताज़ा आंकड़े ने ऐसी सोच रखने वालों को भी हिला कर रख दिया. जिसमें ये खुलासा हुआ है कि जो मर्द सिगरेट पीते हैं उनकी पत्नियां भी इससे होने वाली बीमारियों का शिकार बन रही हैं (The wives of men who smoke cigarettes are also getting diseases caused by it). यानि आपके सिगरेट के धुएं में आपकी पत्नी और परिवार भी चपेट में आ रहा है. कानपुर (Kanpur) के GSVM अस्पताल के Chest Department के नए अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई है कि महिलाएं बड़ी तादात में COPD बीमारी के ग्रसित हैं. जबकि इन्होंने कभी कश नहीं भरी.

सौ.सांकेतिक: घर में किसी और के सिगरेट पीने से परिवार के बाकी सदस्य भी हो रहे प्रभावित

सिगरेट के छल्ले में फंसता परिवार

बिना स्मोकिंग के फेफड़े की बीमारी की शिकार बन रही हैं महिलाएं. कानपुर में एक रिसर्च में पता चला की महिलाओं में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज़ (Chronic obstructive pulmonary disease) से ग्रसित ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी. मगर उनके पति सिगरेट पीने की ज़बरदस्त शौकीन हैं जिसका खामियाज़ा अब उनकी पत्नियों को भुगतना पड़ा रहा है. GSVM मेडिकल कॉलेज के Chest Department की टीम ने COPD बीमारी के ग्रसित करीब 170 लोगों पर रिसर्च किया तो पता चला कि बीमारी की गिरफ्त में तकरीबन 26 फीसदी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी एक कश भी नहीं भरी. वहीं 55 फीसदी लोग ऐसे थे जिनके घरों में पति, पिता या कोई और सदस्य सिगरेट पीता है.

हर साल 70 फीसदी लोगों की मौत का कारण है सिगरेट

नई रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि सिगरेट से होने वाले नुकसान का शिकार सिर्फ सिगरेट पीने वाले ही नहीं बन रहे हैं बल्कि वो लोग भी हैं जो कभी सिगरेट को हाथ भी नही लगाते (Lung disease is happening even to those who have never smoked). वजह है उसका वो धुआं जो हवा में फैल कर सबकी सांसों में घुलकर उन्हें बहुत बीमार बना रहा है. हर साल करीब 70 फीसदी लोग सिगरेट के जहर से मर रहे हैं जबकी 80 फीसदी लोग तंबाकू की चपेट में आकर मौत के मुंह में चले जाते हैं.