रेस्टोरेंट दे रहा है तमीज़दारी का ऑफर, Please और Thank You कहें, तुरंत डिस्काउंट पाएं !

Courtesy Discounts for Customers : रेस्टोरेंट से जुड़े फूड चैलेंज और महंगे खाने के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन हैदराबाद का एक रेस्टोरेंट (Hyderabad Restaurant is giving courtesy discount) उन कस्टमर्स के लिए ऑफर लाया है, जो स्टाफ से बेहद तमीज़ (Get Discount after saying Please and Thanks) से बात करते हैं.