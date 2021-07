गजब ! जुड़ुवा बहनों को मिल गए ज़ुड़ुवा पति, चारों को साथ देखकर लोग मलने लगते हैं आंखें

कहा गया है कि भगवान ने किसी ने किसी को हम सबके लिए बनाया है. इस बात पर भरोसा न हो तो आपको हम अमेरिका (America) की दो जुड़ुवा बहनों (Identical Twin Sisters) की कहानी सुन लीजिए. इन बहनों की इच्छा थी कि वो ऐसे पतियों (Twin Sisters Find Love in Twin Brothers) से शादी करें, जो उनकी तरह की जुड़ुवा हों. भगवान ने उनकी ये इच्छा मानो सुन ली और उन्हें मिलवाया दो जुड़ुवा भाइयों (Identical Twin Brothers) से.

हमशक्ल जुड़ुवा बहनें अमेरिका की रहने वाली हैं. बचपन से ही वो चाहती थीं कि उन्हें कभी भी अलग न होना पड़े. यही वजह है कि वे अपने लिए खुद की ही तरह हमशक्ल लाइफ पार्टनर्स (Twin Sisters Find Love in Twin Brothers) चाहती थीं. 25 साल की इन बहनों के मन की मुराद भगवान ने सुन ली और अब उनकी शादी 29 साल के जुड़ुवा भाइयों से हो गई है. अब चारों एक साथ खुशी-खुशी रहते हैं.

रब ने मिला दी जोड़ी

ऑनलाइन साइट Mirror के मुताबिक वेनेसा और केरिसा डी अर्पिनो (Venessa and Kerissa D'Arpino) की आपस की बॉन्डिंग काफी मजबूत है. उनकी बचपन से इच्छा थी कि वे एक ही घर में शादी करें, ताकि उन्हें अलग न होना पड़े. हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि भगवान ने उनकी ही तरह दो जुड़ुवा भाइयों (Twin Sisters Find Love in Twin Brothers) का इंतज़ाम पहले ही कर रखा है. बहनों से ज्यादा एक-दूसरे का दोस्त मानने वाली वेनिसा और केरिस कहती हैं- हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह समझते हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे जीवनसाथी भी हमारी ही तरह जुड़ुवा हैं. दोनों बहनों की मुलाकात 29 साल के जैकब और लुकास सीलबे (Jacob and Lucas Sealby) से एक जिम ट्रेनर की नर्स क्लाइंट के ज़रिये हुई. उसने ही उन्हें बताया कि दो जुड़ुवा भाई अस्पताल में इलाज कराने आए थे.

3 महीने की डेटिंग के बाद शादी

वेनेसा और केरिना के मुताबिक उनके पतियों से उनकी मुलाकात पिछले साल ही जून में हुई थी. वे भी उनके होमटाउन मेडफोर्ड में ही रहते (Twin Sisters Find Love in Twin Brothers) हैं. जैकब और लुकास से पहली मुलाकात के बाद ही उन्हें लगा कि इनसे शादी की जा सकती है. इन चारों ने एक साथ 3 महीने तक डेटिंग की. इस दौरान उन्हें अपने पार्टनर्स से प्यार हो गया और उन्होंने जल्दी ही रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए सोचा. अब ये चारों एक साथ रहते हैं और उनके लिए ये किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है.

वो बात अलग है कि जब चारों को लोग सड़क पर एक साथ जाता हुआ देखते हैं तो उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि ये आंखों का भ्रम है या फिर उन्हें सारी चीज़ें दो-दो दिखाई दे रही हैं. हालांकि बाद में उन्हें इन जुड़ुवा कपल्स के बारे में पता लगता है तो वे मुस्कुरा पड़ते हैं.