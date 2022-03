बंदर को दी चुनौती तो नकलची ने उल्टे शख्स को दे दिया चैलेंज, एक नहीं दो बार मारी बैकफ्लिप

बंदर नकलची होते हैं अगर आपने अब तक सिर्फ ऐसा सुना है तो यकीन मानिए ये सच ही होता है. कई मौकों पर ऐसी कोई न कोई तस्वीर या घटना सामने आई होगी जब एक बंदर ने अपनी इस पहचान के मुताबिक काम कर सबको हंसने पर मजबूर कर दिया होगा. मगर कई बार बंदर खतरनाक भी साबित हो सकते हैं लिहाज़ा उन्हें छेड़ना एक हद तक ही ठीक होता है.

@FredSchultz35 नाम से ट्विटर यूज़र ने अपने अकाउंट पर एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया जिसे देखकर आप हंसे बिना नहीं रह जाएंगे. वीडियो में एक शख्स बैक फ्लिप कर बंदर को चुनौती देता है. मगर उधर से मिले जवाब ने शख्स को ही सरप्राइज़ कर दिया. जिसे देखकर सभी हंस पड़े. वीडियो शेयर होने के एक दिन के अंदर अब तक इसे 1 लाख 21 हज़ार बार देखा जा चुका है. 8 हज़ार लाइक्स, 2 हज़ार से ज्यादा कमेंट्स जिसे पढ़कर और मज़ा आ जाए.

बंदर ने दे दिया पलटकर चैलेंज

वीडियो में दिख रहा है कि एक ग्राउंड में एक बड़ा सा बंदर आराम से चुप चाप बैठा है. तभी ग्राउंड की दूसरी तरफ एक शख्स की नज़र उस पर पड़ती है और उसे एक खुराफात सूझती है. दरअसल वो बंदर के नकल उतारने वाली फितरत को शायद टेस्ट करना चाहता था. लिहाज़ा शख्स ने उसे आवाज़ दी और उछल कर एक बैक फ्लिप मारी. फिर क्या था वो बंदर भी किसी से कम नहीं था. उसने भी चैलेंज को दिल से लिया और एक नहीं बल्कि बैक टू बैक दो बैक फ्लिप जंप मारकर मानों चैलेंज देने वाले शख्स को उल्टे चैलेंज किया हो कि ‘ले, अब तू दो बार जंप मार’ बस फिर क्या था सभी बंदर की इस हरकत को देख खूब हंस पड़े.

वीडियो का मकसद है चेहरे पर हंसी लाना

ट्विटर पर इस वीडियो को कैप्शन भी दिया गया है That’s cool but can you do two? यानि क्या तुम ये दो बार कर सकते हो? इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही कोई होगा जिसकी हंसी न छूट गई हो. खुद बंदर को चैलेंज करने वाले शख्स भी बंदर से मिले चैलेंज को देख हंसे बिना नहीं रह सका. इस वायरल वीडियो पर कमेंट करने वाले भी खूब मज़े ले रहे हैं. और तरह-तरह के कमेंट और फोटो के साथ Retweet कर रहे हैं. ऐसे वीडियो को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि रोज़मर्रा की थकान से वक्त निकाल कुछ पल दिलखोलकर हंसा जाए. और तनाव को कम किया जाए.