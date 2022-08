'E' की भीड़ में आपको ढूंढ निकालना है 'F', सिर्फ 5 फीसदी लोग ही पूरा कर पाए चैलेंज !

Spot ‘F’ in the group of ‘E’ : ऑप्टिकल एल्यूज़न हों या फिर दिमाग को खपा देने वाली पज़ल्स, अगर एक बार इन्हें सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए तो उठने का मन नहीं करता. वैसे ये सिर्फ वक्त काटने का साधन नहीं हैं बल्कि इससे आपके दिमाग की धार (Brain Teaser) भी पता चलती है. कई बार तस्वीरों में कुछ ढूंढ निकालना होता है तो कभी गणित के नंबर्स उलझाकर रख देते हैं. इस बार जो पहेली वायरल (Viral Alphabetical Puzzle) हो रही है, उसमें अंग्रेज़ी के दो एक जैसे दिखने वाले अक्षरों का घोर कनफ्यूज़न है.

इस खास ऑप्टिकल एल्यूज़न में एल्फाबेटिकल कनफ्यूज़न हैं. इसमें ‘E’ लेटर्स के बीच कहीं ‘F’ लेटर छिपे हुए हैं. इसमें से सारे के सारे ‘F’ ढूंढ निकालना अपने आपमें एक चैलेंज है. इस अनोखी पज़ल को टिकटॉक पर @bballmagician717 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये आपके दिमाग को कनफ्यूज़ करने की पूरी क्षमता रखता है.

‘E’ की भीड़ में छिपे हैं कितने ‘F’ ?

अग्रेज़ी के कुछ लेटर्स एक जैसे ही लिखे जाते हैं. स्मॉल लेटर्स में D और B एक से होते हैं, तो कैपिटल लेटर्स में ‘E’ और ‘F’ एक से लगते हैं. इस पज़ल में इसी कनफ्यूज़न का इस्तेमाल किया गया है. बहुत से सारे ‘E’ लेटर्स के बीच में कहीं-कहीं ‘F’ भी लिखा हुआ है. हालांकि ये इतनी चतुराई से लिखे गए हैं कि आपकी नज़र में जल्दी नहीं आते. यूं तो ये चैलेंज आप अगर 10-15 सेकेंड में पूरा कर लेते हैं तो जीनियस कहलाएंगे लेकिन आपको बता दें कि बहुत से लोगों ने अच्छा-खासा वक्त लेने के बाद भी सही जवाब नहीं दिया.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

पज़ल को टिकटॉक पर @bballmagician717 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

क्या आप पूरा कर पाए चैलेंज ?

अगर आप इस पहेली को सॉल्व करने बैठेंगे तो निश्चित तौर पर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मुद्दा है क्या आप सही जवाब तक पहुंच पाए. आमतौर पर लोगों को इस पज़ल में कल 5 ‘F’ नज़र आए, जो हर लाइन में एक के हिसाब से मौजूद हैं, लेकिन ये सही जवाब नहीं है.

इस तस्वीर में टोटल 6 ‘F’ मौजूद हैं.

दरअसल पहली लाइन में 12वें नंबर पर ‘F’ है. दूसरी लाइन में इसकी प्लेसिंग चौथे नंबर पर है. तीसरी लाइन में ये नवें नंबर पर है और चौथी लाइन में पंद्रहवें नंबर पर है. पांचवीं लाइन में 8वें नंबर पर ‘F’ मौजूद है. ये सीधा सा जवाब है, लेकिन किसी की भी नज़र शीट पर लिखे सवाल पर नहीं जा रही है, जिसमें एक ‘F’ और लिखा हुआ है. यानि इस तस्वीर में टोटल 6 ‘F’ मौजूद हैं.