नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई प्रेग्नेंट लड़की की हो गई मौत, वजह जानकर कांप उठेगी रुह!

मौत किस बहाने से आये कोई नहीं जानता. बेलारूस के बोरिसोव (Borisov, Belarus) शहर की एक फैक्ट्री में कुछ ऐसा हुआ कि यकीन करना मुश्किल है. यहां 21 साल की एक लड़की फैक्ट्री में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी. इंटरव्यू के बाद फैक्ट्री का एक कर्मचारी उसे फैक्ट्री दिखाने ले गया. इस फैक्ट्री में तार और इलेक्ट्रोड्स (Welding wire and electrodes) जैसे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं. उस लड़की को वो समझा रहा था कि फैक्ट्री में मशीनें कैसे काम करती हैं और उत्पादन किस तरीके से होता है. इस दौरान वो एक रजिस्टर में रिकॉर्ड लिखने के लिए रुक गया. फिर जैसे ही यह कर्मचारी पीछे मुड़ा उसने देखा लड़की खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ी हुई थी.

दरअसल उमिदा नज़ारोवा (Umida Nazarova) नाम की इस लड़की के बाल लंबे थे. वो फैक्ट्री की एक मशीन के बगल में खड़ी थी. इस दौरान जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसके बाल मशीन की चपेट (Hair got caught in a machine) में आ गए. मशीन में बाल खिंचने से उसके गले के चारों तरफ (Hair Wrapped around her neck) अपने ही बाल फांसी के फंदे की तरह लिपट गए.

मशीन में फंस गए लंबे बाल फिर गले में लिपटने से हुई मौत

उमिदा का गला बुरी तरह दब गया और वो उसे सिर में गंभीर चोटें आयीं. फैक्ट्री के कर्मचारियों ने जल्दी-जल्दी उसे उमिदा को अस्पताल पहुंचाया. वो बेहोश हो चुकी थी और अस्पताल में दाखिल कराने के 20 दिनों बाद तक उसे होश नहीं आया. आखिरकार 20 दिनों तक जिंदगी के लिए संघर्ष करने के बाद उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद उमिदा के पिता दमित्री (Dmitry) ने फैक्ट्री के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से अपनी बेटी की जान जाने का आरोप लगाया है. दमित्री (Dmitry) ने कहा कि फैक्ट्री के कर्मचारियों को पता था कि उसके बाल लंबे हैं तो मशीन के पास जाने के पहले उन्होंने उसके बाल कवर क्यों नहीं कराए. दमित्री ने कहा कि फैक्ट्री वालों ने एक नहीं बल्कि दो जानें ली हैं क्योंकि उनकी बेटी 7 हफ्तों की गर्भवती थी.

नौकरी के पहले दिन ही हुआ जानलेवा हादसा

बेलारूस की एक अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि प्लांट हेड द्वारा अपने काम के प्रति लापरवाही बरती गई जिस वजह से उमिदा की जान चली गई. कोर्ट ने प्लांट हेड को इस मौत का जिम्मेदार मानते हुए सजा सुनाई है.