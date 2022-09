एक दूसरे में उलझ गए इतने सांप, देर तक निहारकर भी गिन नहीं पाएंगे आप!

खास तौर पर ऑप्टिकल चुनौती के रूप में पेश की गई तस्वीरें दिमाग को झकझोरने का काम करती है. कभी कोई आर्टिस्ट ऐसी तस्वीर बना देता है की आंखें कन्फ्यूज हो जाती है. तो कभी कोई पेंटिंग के जरिये ऐसी पहेली पूछ बैठता है जिसे देख समझ में ही नहीं आता कि आखिर जिसे खोजने की चुनौती मिली है वो कहां छिपा हो सकता है. मगर इस बार कैमरे में कैद एक वीडियो ने लोगो का दिमाग उलझा दिया.

उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान के ट्विटर अकाउंट पर शेयर एक वीडियो को देखकर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे. वीडियो में पेड़ की एक टहनी पर एक साथ इतने सांप आपस में उलझ गए कि घंटों देखकर भी उनकी गिनती बता पाना टेढ़ी खीर साबित होगी. इस बड़ी चुनौती को 10 सेकंड में पार कर जीनियस कहला सकते हैं आप.

Amazing video of group of #Indian_cobra; most widely spread venomous #snake of #India, it derives its name from shape of spectacle on back of its hood; Indian cobra distinguished by relatively large size of #hood

आपस में उलझे ढेरों सांपो की गिनती ने किया दिमाग का दही

इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो की खासियत ये है कि इसमें एक टहनी पर ढेर सारे सांप एक ही में गुथे हुए नजर आ रहे हैं. आपस में उलझे सभी सांप खतरनाक किंग कोबरा की प्रजाति है. और इन्होंने आपस में घुसकर ऐसा नजारा पेश किया है जिसे देख कोई भी ये नहीं बता सकता कि आखिर यहाँ कितने सांप मौजूद है. कुछ किंग कोबरा के फन नजर आ रहे हैं लेकिन बाकी मुँह बंद कर ही एक दूसरे को लपेटे पड़े हैं. मात्र 15 सेकंड के इस वीडियो ने लोगों को ऐसा कन्फ्यूज कर दिया कि लोग दिमाग के साथ साथ अपनी आंखो पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं.

आपस में ऐसे उलझे कि कोई गिन न सके

दावा है कि ऐसा ऑप्टिकल भ्रम चैलेंज आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा. जहाँ रीयल वीडियो फुटेज ने लोगों का दिमाग झकझोर कर रख दिया. इंटरनेट पर आपस में गुत्थम गुत्थी करते सांपों के इस वीडियो को देख लोग हैरत में पड़ गए. चाहकर भी कोई ये नहीं बता पाया कि आखिर इस टहनी पर कितने सांप एक दूसरे के साथ उलझे पड़े हैं. हालांकि अपनी तरफ से बहुत से यूजर्स ने कड़ी मेहनत कर कुछ संख्या बताई किसी ने चार तो किसी ने पांच सांप होने की आशंका जताई. अगर आप भी अब तक इन सांपों की गिनती को पूरा नहीं कर पाए हैं तो बता दें कि इस चुनौती के लिए वक्त सिर्फ 10 सेकेंड का है. अगर आप तय समय में इस चुनौती को पार कर ले जाते हैं तब वाकई किसी जीनियस से कम नहीं.