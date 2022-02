मालिक की कब्र पर ही बैठा रहता है कुत्ता, आंखों में आंसू लिए आज भी करता है लौटने का इंतजार

कुत्ते स्वामी भक्त होते हैं. बेहद वफादार होते हैं. एक बार जिसके प्रति प्यार आ जाए फिर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते. ये बाते सिर्फ कहने के लिए नहीं है. बल्कि एक कुत्ते ने जिस तरह अपने मालिक के प्रति अपनी श्रद्धा और लगन दिखाई है वो बेमिसाल है. एक डॉगी ने ये साबित कर दिया कि जो वफादारी उनकी प्रजाति में है वो शायद ही किसी और जानवर में देखने को मिले.

सैन जुआन (San Juan) की राजधानी प्यूर्टो रिकॉन (Puerto Rican) में एक कुत्ते ने स्वामी भक्ती कि जो मिसाल पेश की है वो उस देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे. ज़ख्मी हालत में पड़ा एक कुत्ता दो दिन से उसी जगह पर अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा है जहां आखिरी बार वो उनके साथ था. उसने उसी बेंच के पास अपना नया ठिकाना बना लिया है जिस बेंच पर उसके मालिक ने दम तोड़ा था. वो बेंच, जिसपर उसके मालिक की मौत हुई, वही कुत्ते के लिए उसकी कब्र बन गई.

नहीं देखी होगी ऐसी वफादारी

एक कुत्ते की इमानदारी और वफादारी ने सबकी आंखे नम कर दी. जो भी उसे बेंच के पास बैठा देखता वो उसके प्रति दया से भर जाता. बेचारा डॉगी इस बात से पूरा तरह अनजान है कि जिस प्यारे मालिक के इंतज़ार में यहां है वो अब कभी नहीं आएंगे. वो तो इस दुनिया में रहे ही नहीं. दरअसल 60 साल के व्यक्ति ने डॉगी को गोद लिया था वो उसकी देखरेख करते और खाना खिलाते थे हालांकि वो खुद बेघर थे फिर भी डॉगी लीओ (Leo) का वो पूरा ख्याल रखते थे. इसी प्यार और देखभाल के बंधन में लीओ ऐसा बंध गया कि अब वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके मालिक अब नहीं रहे. उसका इंतज़ार बेकार ही जाएगा.

मर चुके मालिक के इंतज़ार में बैठे डॉगी की दिलदहला देने वाली है तस्वीरें

किसी और के साथ जाने को नहीं है तैयार

प्यूर्टो रिकान में रियो पिएड्रास मेडिकल सेंटर (Rio Piedras Medical Centre) के बाहर ही वो बेंच है जहां उसने अपने मालिक को आखिर में लेटे हुए देखा था. अस्पताल के बाहर एक कुत्ते को इस कदर इंतज़ार में बैठे जिसने भी देखा उसका दिल बैठ गया. अस्पताल के एक डॉक्टर Dr Jose Antonio Herrera Dalmau ने उसे दुलार दिया और इसके इलाज के लिए एक वेटरेन डॉ. का अपॉइंटमेंट भी लिया. दरअसल इसका एक पैर ज़ख्मी था. अब वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते थे मगर वो उस बेंच को छोड़कर नहीं हटा. वो अपने मालिक की जगह छोड़कर किसी नए मालिक के साथ जाने को तैयार ही नहीं हुआ (Dog refused to leave his dead owner’s side). फिर भी डॉ ने नए मालिक के तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी ले ली है. लेकिन लीओ (Leo) तो बस अपने पुराने मालिक की याद में वहीं बैठा है. जहां उसका मालिक अब कभी नहीं लौटेगा. एक कुत्ते की अपने मालिक के प्रति ऐसी भक्ति बेमिसाल (incredible loyality of dog) है.