भारत की इस कंपनी में नहीं कर सकते ओवरटाइम, शिफ्ट खत्म हुई नहीं, कम्प्यूटर कहते हैं- 'आज का हो गया, अब घर जाओ'!

Company Desktop Shuts as Shit is Over: अब तक आपने लोगों की ये शिकायत सुनी होगी कि उन्हें अपनी नौकरी में शिफ्ट से ज्यादा काम करना पड़ता है. कई बार तो उन्हें इसका कोई फायदा भी नहीं मिलता और उन्हें इससे कोई रोकता भी नहीं. हालांकि हमारे देश में ही एक कंपनी ऐसी भी है, जहां कर्मचारियों के ओवरटाइम करने पर रोक है. जब वे ऐसा करने लगते हैं तो उन्हें खुद सिस्टम ही ऐसा करने से रोक देता है.

हमारे देश में एक ऐसा भी ऑफिस है, जहां कर्मचारी चाहें भी तो ओवरटाइम नहीं कर सकते. उनकी शिफ्ट खत्म होते ही डेस्कटॉप कहते हैं – अब घर जाओ! ये कंपनी मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद है और इससे जुड़ी हुई एक तस्वीर LinkedIn पर वायरल हो रही है. इसमें देखा जा सकता है कि कंपनी में एक कर्मचारी शिफ्ट खत्म होते ही कम्प्यूटर उन्हें घर जाने के लिए कह रहा है.

कंपनी में नहीं कर सकते हैं ओवरटाइम!

इंदौर की इस कंपनी का नाम SoftGrid Computers है और यहां कर्मचारियों के लिए इतना बेहतरीन माहौल है कि उनके घर का जाने का ख्याल खुद सिस्टम रख रहा है. इस कंपनी में काम करने वाली एचआर तन्वी खंडेलवाल ने एक फोटो डालते हुए बताया है – ‘मेरे एम्प्लॉयर घर और काम के संतुलन को समर्थन देते हैं. उन्होंने एक स्पेशल रिमाइंडर लगााया है, जो शइप्ट खत्म होने के बाद डेस्कटॉप को लॉग कर देता है और एक वॉर्निंग भी दिखाता है.’ इतना ही नहीं शिफ्ट के बाद न तो कोई कॉल्स आएंगी और न ही कोई मेल. उन्होंने जो फोटो पोस्ट की है, उसमें उनके सिस्टम पर वॉर्निंग दी गई है -‘चेतावनी! आपकी शिफ्ट ओवर हो गई है. ऑफिस का सिस्टम 10 मिनट में बंद हो जाएगा. कृपया घर जाएं’.

कर्मचारी चाहें भी तो ओवरटाइम नहीं कर सकते. (Credit- LinkedIn)

हमारी नौकरी में क्या रखा है? असली रईस तो पान वाले भैया हैं आगे देखें…

लोगों ने कहा – नौकरी हो तो ऐसी ही!

इस पोस्ट पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा है कि काम करने के लिए ऐसी ही जगह होनी चाहिए. एक अन्य यूज़र का कहना था – इस तरह के प्रयास काम करने के लिए मोटिवेशन देते हैं. काम प्रेशर की तरह प्लेज़र की तरह होना चाहिए. वैसे हमारे देश में अब कर्मचारियों की पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कई कंपनियां इस तरह के कदम उठा रही हैं. हाल ही में बेंगलुरू की एक कंपनी ने कर्मचारियों के सोने का भी वक्त दफ्तर में निर्धारित कर दिया था.