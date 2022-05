भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई मंगल ग्रह के लिए खास ईंट, सस्ती टेक्नोलॉजी से बनेंगे घर !

Life on Mars : मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने की दिशा में वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसी दिशा में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ निकाली है, जिसके ज़रिये मंगल की मिट्टी और इंसानी यूरिन को मिलकर ईंट (Brick from space soil and human urine) तैयार की जाएगी. ऐसी ईंट न सिर्फ टिकाऊ (Special Brick For Mars) होगी, बल्कि मार्स की जलवायु के लिए भी परफेक्ट रहेगी.

रिसर्चर्स की बनाई हुई स्पेशल ब्रिक (Special Brick For Mars) में अंतरिक्ष की डीप डस्ट को पेशाब में मिलने वाले यूरिया से मिलाया जाएगा. इसमें बैक्टीरिया के ज़रिये निकेल क्लोराइड या और गुआर गम भी मिलाया जायेगा. इसी मिक्सचर से मजबूत ईंट ढालकर तैयार की जाएगी, जो मंगल ग्रह (Life on Mars) पर बनने वाले घरों के लिए परफेक्ट होगी.

भारतीय वैज्ञानिकों का कारनामा

ये खास ईंट Indian Institute of Science के शोधकर्ताओं ने विकसित की है. अब वे इस जांच में लगे हैं कि लो ग्रैविटी और मंगल की जलवायु का कैसा असर इन ईंटों पर पड़ेगा. ईंट में मार्स की मिट्टी और इंसान की यूरिन में मौजूद यूरिया मेन कंटेंट होंगे. इसके अलावा बैक्टीरिया के ज़रिये इसमें ऐसे बायोपॉलिमर्स तैयार हो जाएंगे, जो सीमेंट की तरह मिट्टी को एक साथ चिपकाकर रखने में मदद देंगे. डॉक्टर आलोक कुमार का कहना है कि इस बायलॉजिकल तरीके से ईंटों का निर्माण भविष्य में दूसरे ग्रहों पर बसने की संभावनाओं में उपयोगी साबित होगा.

एस्ट्रोनॉट्स के खून-पसीने से ईंट का प्रयोग

इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने में अनोखी ईंट के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा था. ये ईंट अंतरिक्ष यात्रियों के खून, पसीने और आंसुओं के इस्तेमाल से बन सकती है. इससे जुड़ी हुई रिसर्च मैटेरियल्स टुडे बायो जर्नल में सितंबर, 2021 में छपी थी. स्टडी के मुताबिक अंतरिक्षयात्रियों के खून और सिंथेटिक रेजोलिथ के इस्तेमाल से एस्ट्रोक्रीट नाम का ठोस पदार्थ बनाने की बात की गई थी. इसे मंगल और चंद्रमा की मिट्टी के लिए परफेक्ट बताया गया था. दरअसल इंसानों के खून और सिंथेटिक रजोलिथ का मिक्सचर इंसानों के खून में मिलने वाले प्रोटीन एब्यूमिन के ज़रिये बेहद कठोर कंक्रीट का निर्माण हो सकता है. इसमें यूरिया का मिलना, इसे 300 फीसदी ज्यादा ताकतवर बनाता है.