व्लादिमीर पुतिन ने तोड़ दिया हसीनाओं का दिल, एक फैसले ने 'बर्बाद कर दी ज़िंदगी'!

Instagram Ban in Russia : रूस-यूक्रेन (Russia Ukraine war News) के बीच युद्ध का खामियाज़ा वोदका (Russian Vodka) और मैकडॉनल्ड (McDonald Closed in Russia) के बाद अब सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम (Instagram Blocked in Russia) को भी भुगतना पड़ा है. अब हालात ये हैं कि रूसी हसीनाएं सिर पकड़कर रो रही हैं कि पुतिन ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी.