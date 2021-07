Weird Obsession: पसीने की बदबू से छुटकारा पाना चाहती थी लड़की, सनक ने ले ली जान

वर्कआउट करते वक्त पसीना (Sweating During Workout) आना आम बात है. कई बार पसीने की बदबू (Reduce Body Odour) से लोग छुटकारा पाने के लिए तरह-तरह के उपाय भी करते हैं. हालांकि कोई भी Odalis Santos Mena नाम की लड़की की तरह इसे सनक (Weird Obsession) नहीं बनाना चाहिए, ताकि बात जान पर बन जाए. कल तक Instagram पर फिटनेस शो ऑफ करने वाली 23 साल की लड़की अब इस दुनिया में अपनी इसी सनक की वजह से नहीं है.

Instagram Star बन चुकी 23 साल की ओडालिस सैंटोस मेना एक फिटनेस एन्फ्लुएंसर (fitness influencer) थी. ज़ाहिर सी बात है फिटनेस फ्रीक होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज़ और खूब सारा पसीना (Exercise and Sweating) वो रोज़ जिम में बहाती होगी. इसी बीच उसे ख्याल आया कि क्योंकि पसीना (Treatment for Over Sweating) और पसीने की बदबू (Reduce Body Odour) को ही थोड़ा कम करने का जतन किया जाए. अपनी इस कोशिश में लड़की ने ऐसी गलती कर दी, जो हममें से ज्यादातर लोगों के लिए सबक बन गया.

पसीने की ग्रंथियां कम कराने गई थी लड़की

अपनी इस कोशिश में Odalis Santos Mena मेक्सिको (Guadalajara, Mexico) के स्किनपाएल (SkinPiel) क्लीनिक में गई थी. यहां अंडरआर्म्स का पसीना कम करने के लिए एक खास ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसका नाम मिराड्राय (MiraDry) है. ट्रीटमेंट के तहत हीटिंग के ज़रिये पसीना लाने वाली ग्रंथियों को हटाया जाता है ताकि अंडरआर्म्स में पसीना भी कम आए बाल भी हटाए जा सकें. ट्रीटमेंट के दौरान लड़की को एनेस्थीसिया दिया गया था. फिर वो कभी उठ नहीं पाई.

क्लीनिक की लापरवाही से गई जान

बताया जा रहा है कि लड़की को जिन लोगों ने एनेस्थीसिया दिया था, वे इसके लिए पूरी तरह ट्रेन नहीं थे. थोड़ी देर बाद ही लड़की कार्डिएक अरेस्ट हुआ और सीपीआर के बाद भी लड़की को होश नहीं आ पाया. फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है, जबकि क्लीनिक की तरफ से मौत की वजह एनेस्थीसिया और Clembuterol का कॉम्बिनेशन बताया गया है. इंस्टाग्राम पर उसे 1 लाख 46 हजार फॉलोअर्स हैं और वो अपनी खूबसूरत और टोंड तस्वीरें उनके साथ शेयर किया करती थी.

तमाम फिटनेस कॉम्पटीशन जीत चुकी Odalis Santos Mena के बड़े-बड़े सपने थे, लेकिन उसकी एक गलती और क्लीनिक की घोर लापरवाही ने वो सारे सपने खत्म कर दिए. शरीर की कोई भी कमी इतनी बड़ी नहीं होती, जिसके लिए इंसान अपनी जान की भी परवाह न करे.