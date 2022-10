फूल बेचती लड़की की तस्वीर ने मचाया इंटरनेट पर बवाल, आप भी जानिए क्या है पूरा मामला ...

Woman Darkens Face to Look Like Poor: सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसी सांवली लड़की की तस्वीर छाई हुई है, जो हाथों में फूल लिए सड़क पर घूम रही है. ये तस्वीर यूं तो आम सी है, लेकिन इसकी वजह से इंटरनेट पर इस वक्त एक बहस सी छिड़ गई है.











Follow us on