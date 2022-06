Video : आंखों में आंसू ला देगा 10 सेकेंड का ये इमोशनल वीडियो, अब तक 98 लाख लोगों ने देखा

Viral Video of Cotton Candy Seller : अगर आप इंसान हैं, तो दूसरों का दुख देखकर ज़रूर भावुक हो जाते हैं. हर किसी की ज़िंदगी में कोई न कोई बुरा दिन होता है, जो न चाहते हुए आंखों में आंसू ला देता है. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media) हो रहा है, जिसमें कॉटन कैंडी बेचने वाले एक शख्स का रुआंसा चेहरा (Cotton Candy Seller Breaks Down on Road) देखने के बाद लोग भावुक हो रहे हैं.

हर दिन सबके लिए एक जैसा नहीं होता. कुछ अच्छा तो कुछ बुरा सामने आता ही रहता है. फोटोग्राफर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आसिफ खान ने भी एक ऐसे शख्स के बुरे दिन का छोटा सा वीडियो शेयर किया है. इसे देखने के बाद लोग अपनी आंखों के आंसू को रोक ही नहीं पा रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

आंसू छिपाते कॉटन कैंडी सेलर का वीडियो

वायरल हो रहा है वीडियो एक कॉटन कैंडी बेचने वाले शख्स का है. वो सड़क पर खड़े होकर रोज़ाना की तरह कॉटन कैंडी बेच रहा है. इसी बीच कोई चीज़ उसे परेशान कर रही है, जिसके चलते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, जिन्हें वो हाथों से पोछकर अपनी भावनाओं को दबा रहा है. 10 सेकेंड का ये छोटा सा वीडियो देखने के बाद कोई भी भावुक हो जाए. इंटरनेट पर लोग इस अनजान शख्स से संवेदना जता रहे हैं.

98 लाख लोगों ने देखा वीडियो

ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर theotherelement नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे आसिफ खान चलाते हैं. उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन दिया है – अगर किसी का संघर्ष बाहर से दिख नही रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से दुखी नहीं है. इस वीडियो को अब तक 9.8 मिलियन यानि 98 लाख से ज्यादा लोग दिख चुके हैं और 7 लाख से ज्यादा यूज़र्स ने इसे लाइक किया है. सैकड़ों लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है.