क्या 140 साल पहले भी मौजूद iPhone? सालों पुरानी पेंटिंग में दिखा सबूत, प्रेमी ने दिया था प्रेमिका को गिफ्ट

आज के समय में मोबाइल फोन हर किसी की जरुरत हो गई है. मोबाइल ने लोगों को दुनिया से जुड़ने का बेहद आसान जरिया दे दिया है. आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी मोबाइल के जरिये किसी भी कोने तक पहुंचाई जा सकती है. मोबाइल में भी कई ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किये हैं. सोनी, सैमसंग से लेकर एपल तक के मोबाइल की डिमांड रहती है. लेकिन इन सबमें आईफोन को सबसे अधिक वैल्यू दी जाती है.

आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स में हमेशा खींचतान रहती है. आईफोन के फीचर्स लोगों को काफी पसंद आता है. लेकिन आज हम आईफोन के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक ऐसी पेंटिंग वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़के द्वारा लड़की को आईफोन देते देखा जा सकता है. लेकिन सबसे मजेदार बात ये है कि इस पेंटिंग को आज से 141 साल पहले बनाया गया था. जी हां, 141 साल पहले बनाई गई इस पेंटिंग में आईफोन दिखाई दिया.

टाइम ट्रेवल से कर दिया कनेक्ट

19वीं शताब्दी में बनाए गए इस पेंटिंग ने टाइम ट्रेवल के कांसेप्ट को हवा दी है. पेंटिंग का नाम The Betrothal of Burns and Highland Mary है. इसे 1882 में R. Josey और James Archer ने बनाया था. पेंटिंग में स्कॉटिश पोएट रोबर्ट बर्न्स और उनकी प्रेमिका को दिखाया गया. इसमें दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते नजर आए. लेकिन इस पेंटिंग में एक अजीबोगरीब चीज नजर आई. दोनों नदी के किनारे खड़े थे लेकिन पोएट अपनी प्रेमिका के हाथ में एक ऐसी चीज थमाता नजर आया जो असल में मोबाइल की तरह दिखाई दे रहा था.

आईफोन का लगा पुराना मॉडल

जिस बॉक्स को पोएट प्रेमिका को थमा रहा था, उसे लोग आईफोन बता रहे हैं. ये आईफोन के पहले मॉडल्स की तरह दिख रहा है. ऐसे में लोगों ने इसे टाइम ट्रेवल से कनेक्ट कर दिया. लोगों ने इसपर जमकर कमेंट्स किये. एक ने लिखा कि क्या मेरी अपने प्रेमी से मैसेज पढ़ने को कह रही है? या फिर उसे कोई मीम दिखा रही है. फिलहाल इस पेंटिंग पर रिसर्च जारी है और लोग ये क्लियर करने में जुटे हैं कि तस्वीर में दिख रहा बॉक्स है क्या?