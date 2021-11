यहां कचरा उठाने के लिए मिल रहे हैं पैसे, लोग बैग भर-भरकर इकट्ठा करते हैं कूड़ा

भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) स्वच्छता अभियान (Sanity Campaigns in India) को लेकर कई तरह के कैंपेन पूरे देश में चला रहे हैं. इसी बीच इज़रायल (Israel) में भी साफ-सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हें लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं. यहां एक अनोखे स्टार्ट अप (Israel Unique Start up) के ज़रिये लोगों को कचरा उठाने के बदले वर्चुअल मनी ऑफर (Start up Offers Virtual Clean Coins) की है.

अपने डॉग के साथ वॉक कर रहीं एलिश्या ने 10 बैग्स भरकर क्लीन कॉइन (Clean Coin App) नाम के ऐप पर इसे अपडेट किया और उसे 10 क्लीन कॉइंस मिले. इसी तरह कई और लोग भी कूड़े-कचरे के बैग कूड़ाघर तक ले जाने के पहले इसे ऐप पर अपडेट करके क्लीन कॉइंस इकट्ठा करते हैं. वे इस वर्चुअल मनी को सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

जितना उठाओगे कूड़ा, उतने मिलेंगे पैसे

Clean Coin App के को-फाउंडर एडम रैन का कहना है कि पिक्चर्स को देखकर वे जान लेते हैं कि कूड़ा कहा हैं और इस हटाने के लिए कितने बैग्स चाहिए और कितना क्रेडिट लगेगा. अब तक उनके इस ऐप को देश में 16000 लोग साइन अप कर चुके हैं. इनमें से 1200 लोग ऐसे हैं, जो रोज़ाना कूड़ा-कचरा उठाकर क्लीन कॉइन इकट्ठा करते हैं. ऐप को काफी इंटरेस्टिंग बनाया गया है, यूज़र्स यहां प्वाइंट्स इकट्ठा करने के बाद एक लेवल आगे बढ़ जाते हैं. दूसरों से प्वाइंट्स कंपेयर भी किए जा सकते हैं. ये किसी गेम की तरह लगता है.

ये भी देखें- Video: तपती रेत में शेफ ने कढ़ाई चढ़ाकर तल दिए स्नैक्स, वीडियो देख पागल हुए लोग !

क्रिप्टोकरेंसी की तरह होते हैं क्लीन कॉइन

कूड़ा हटाने के बाद जो क्लीन कॉइन मिलते हैं, ये ट्रैश कलेक्शन रिवॉर्ड वाउचर होते हैं. इन्हें कपड़े खरीदने, होटेल में रुकने और इनडोर क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज़ में रिडीम कराया जा सकता है. धीरे-धीरे सुपरमार्केट भी इस ऐप से जुड़ रहे हैं. लोगों का ऐप में दिलचस्पी दिखाना वेस्ट मैनेजमेंट के लिहाज से काफी अच्छा साबित हो रहा है. एक अनुमान के मुताबिक औसतन एक इज़रायली नागरिक हर दिन 1.7 किलोग्राम कचरा निकालता है. यहां प्लास्टिक का इस्तेमाल खूब होता है, यही वजह है कि कचरा पर्यावरण के लिए भी खतरा बन चुका है.