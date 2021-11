आपने पहले नहीं देखे होंगे इतने 'खूबसूरत' फल और सब्ज़ियां, तस्वीरें कर देंगी हैरान !

Carving on Fruits : हर कलाकार (Unique Artist) के अंदर अपनी प्रतिभा होती है. कोई अपनी कला कैनवस पर उतारता है तो कोई लड़कियों और पत्थरों पर. आज हम एक ऐसे शख्स की कलाकारी (Unique Art Form) आपको दिखाने जा रहे हैं, जो अपनी कला सब्जियों और फलों पर उकेर (Food Carvings ) देता है. इस जापानी कलाकार (Japanese Artist Gaku) का नाम है गाकू और उसकी अद्भुत कलाकारी के बेमिसाल नमूने (Carving on Fruit and Vegetable) देखकर कोई भी दंग रह जाए. ज़ैक्टो नाइफ की मदद से गाकू बेहद बारीकी के साथ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फल आ सब्जियों पर अपनी कलाकारी की मिसाल पेश करते हैं. आप भी उनकी कला के कुछ नायाब उदाहरण तस्वीरों के ज़रिये देखिए -