Weird: जापानी टॉयलेट देखकर अचंभे में पड़ जाएंगे आप ! बाहर से देख सकते हैं अंदर का नज़ारा

Hi Tech Toilets : टॉयलेट दुनिया की वो निजी जगह होती है, जहां कोई भी आपको देख नहीं सकता. ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि जापान (Japan News) में ऐसे पब्लिक टॉयलेट (Hi Tech Public Toilets) होते हैं, जहां बाहर से अंदर साफ-साफ (See Through Toilets in Japan) देखा जा सकता है, तो आप अचंभे में पड़ जाएंगे. हाई टेक्नॉलजी (Hi Tech Toilets) के मामले में दुनिया भर में अपने झंडे गाड़ चुके जापान के टॉयलेट्स (Japanese Toilets) अपने आपमें अनोखे हैं. चलिए आज आपको इन्हीं टॉयलेट्स (Weird Toilets Around The World) के बारे में बताते हैं.