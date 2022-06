पानी के रास्ते और रंग-बिरंगी धरती, बिल्कुल Fake नहीं हैं ये शानदार तस्वीरें ....

Fake Vs Real सीरीज के तहत हम आपको उस खूबसूरत जगह के बारे में बताएंगे, जो पानी के बीच बसी हुई है. अगर आपके ध्यान में इटली का शहर वेनिस आ रहा है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. ये जगह चीन में मौजूद शुइशियांग या फिर जियांगसु प्रांत (Jiangsu Province ) है. इसे लैंड ऑफ वॉटर (The Land Of Water In China) के नाम से भी जानते हैं. पानी की नहर, उपजाऊ ज़मीन और नदियों के डेल्टा की वजह से भरपूर पानी मिला हुआ है. इसकी तस्वीरें कई बार आपको पेंटिंग सरीखी भी लगेंगी, लेकिन ये असली हैं.











Follow us on