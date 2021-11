Weird Job: भूतिया घरों में सोने की खतरनाक नौकरी, हर मिनट के हिसाब से दी जाती है सैलरी

Job and Career : अपने खर्चे और परिवार के लिए पैसे कमाने (Weird Job Around The World) की कोशिश हर इंसान अपने स्तर से करता है. किसी की नौकरी मेहनत की होती है, तो किसी की रिस्क ( Most Risky Jobs on Earth ) की. चीन में एक ऐसी ही अजीबोगरीब नौकरी (Bizarre Jobs) लोगों को ऑफर की जाती है. ये नौकरी है- भूतिया घरों (Haunted House Testers) में जाकर सोने की. जी हां, आपने ठीक समझा, इस नौकरी को एक्सेप्ट करने वाले को अपनी जान जोखिम में डालकर भूतिया या शापित घरों (Haunted and Cursed House) में जाकर रात गुजारनी होती है.