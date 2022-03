घर की छत में छिपा था किंग कोबरा, शख्स ने पूंछ पकड़कर खींचकर निकाल दिया बाहर

सांप एक ऐसा ज़हरीला जीव होता है जिससे शायद ही कोई ऐसा हो जो न डरता हो. उसे देखते ही दिल दहशत से भर जाता है. देखने में जितना ही डरावना, डंस ले तो उतना ही खतरनाक ये रेंगने वाला जीव, सामने आ जाए तो कई कमज़ोर दिल वाले लोग उसके काटे बिना ही सदमें चले जाते हैं.

उड़ीसा (Odisha) के एक गांव में बेहद पुराने और काफी जर्जर और कबाड़ में बदल चुके घर की छत पर घुसकर बैठा था एक बेहद खतरनाक किंग कोबरा (King Cobra). जिसकी झलक देखते ही गांव में दहशत फैल गई. फिर तुरंत सांप पकड़ने में एक्सपर्ट और Youtube पर अपने कारनामों से पहचाने जाने वाले सांप विशेषज्ञ मुरलीवाले हौसला को बुलावा भेजा गया. किंग कोबरा को पकड़ने का इनका वीडियो Youtube पर Murliwale Hausla चैनल पर तेज़ी से वायरल हुआ है.

घर की छत में छुपकर बैठा था जहरीला नाग

किंग कोबरा को पकड़ने के लिए जब मुरली वाले खंडहर घर से भीतर दाखिल हुए तो वहां का मंज़र देख कोई भी समझ जाएगा की यहां किसी भी सांप का छुपा होना आम बात होगी. कुछ और भीतर जाकर तलाश करने पर ज़मीन पर सांप की केचुली मिली. जो एक नहीं बल्कि कई जगहों पर फैली हुई थी जिसे देखकर ये तय हो गया कि छत में छुपकर बैठा सांप दुनिया का सबसे खतरनाक और बेहद ज़हरीला सांप किंग कोबरा (King Cobra, the world’s most dangerous and extremely venomous snake) था. फिर कोबरा की तलाश में आगे बढते मुरलीवाले की नज़र छत कि धारियों में छुपे कोबरा पर पड़ी, फिर शुरु हुई उसे बाहर निकाल कर कैद करने की मशक्कत. लिहाज़ा जान जोखिम में डालकर उसे छत से पूंछ पकड़कर मुरलीवाले ने नीचे खींचा.

बार-बार हमलावर था किंग कोबरा

बहुत कोशिश के बाग भी किंग कोबरा बाहर आने को तैयार नहीं था. जैसे उसे भी पता था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला था? जैसे-जैसे कोबरा को बाहर घसीटा जाता वैसे-वैसे वो हमलावर हो जाता. उसने बार-बार मुरलीवाले पर अटैक करने की कोशिश कि मगर गनीमत रही कि वो हर बार खुद को बचाने में कामयाब हो जाते थे. पकड़ में किंग कोबरा कम से कम 15 फीट लंबा रहा होगा. इस विशाल किंग कोबरा को जिसने भी देखा वो दहशत खा रहा था. काफी देर और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ज़हरीले कोबरा को पकड़ने में कामयाबी हाथ लगी. यूट्यूब पर किंग कोबरा को पकड़ने का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आया.