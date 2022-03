30 साल की उम्र में नानी बन गई महिला ! 14 साल की उम्र में मां बन गई बेटी ...

14 Year Old Girl Becomes Mother : स्कूल जाने वाली बेटी की 36 हफ्ते की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही मां चौंक गईं. हालांकि अगले ही पल उन्होंने बेटी (Woman Becomes Grandmother at 30) को कुछ कहने के बजाय बच्चे के जन्म में सहयोग किया.