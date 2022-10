किम कार्दशियन जैसा दिखने की सनक में महिला ने उड़ाए 46 लाख रुपए, बोली- मर्द करते हैं प्यार!

Woman Spent 46 Lakh to Look Like Kim Kardashian: हम सभी को कोई न कोई स्टार इतना पसंद होता है कि हम खुद को वैसा ही दिखाना चाहते हैं. वैसी ही हेयरस्टाइल और वैसे ही कपड़े पहनकर. हालांकि कुछ लोगों का ये जुनून थोड़ा और बढ़ जाता है और वो उसकी तरह दिखने के लिए लाखों रुपए खर्च करने से भी गुरेज नहीं करती हैं. आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कोरियन महिला से, जिसने खुद को अपने पसंदीदा स्टार की तरह दिखाने के लिए पैसा और सेहत दोनों से समझौता किया.

हॉलीवुड स्टार किम कार्दशियन जैसा दिखने की चाहत बहुत सी लड़कियों को होती है. ऐसी ही एक कोरियन महिला ने 16 लाख रुपये खर्च करके 15 सर्जरी कराई, ताकि वो अपने आइडियल की तरह दिख सके. अब हाल ये है कि वो पहचान में ही नहीं आती लेकिन महिला को खुशी इस बात की है कि मर्दों को उसका ये मेकओवर पसंद आ रहा है.

बदल लिया चेहरे और शरीर का नक्शा

28 साल की चेरी ली (Cherri Lee) यूं तो दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं, लेकिन अब तो कोई उन्हें देखकर एशियाई मानने से भी इंकार करता है. ली ने चेहरा से लेकर बॉडी तक का ट्रांसफॉर्मेशन करा लिया है और इसके लिए उन्होंनेखुद पर 50,000 पाउंड यानि भारतीय मुद्रा में 46 लाख से भी ज्यादा रकम खर्च की है. चेरी ली किम कार्दशियन की दीवानी हैं और वो हॉलीवुड स्टार की तरह दिखना चाहती थी. चेरी ने 20 साल की उम्र में अपनी पहली सर्जरी कराई, तब से अब तक वो कुल 15 सर्जरी करा चुकी हैं. लोगों को भले ही ऐसा न लगे लेकिन वो मानती हैं कि वो अपना टार्गेट अचीव कर चुकी हैं.

परिवार वाले भी नहीं पहचान पाते

चेरी ने 15 सर्जरीज़ के तहत अपनी नाक, गाल की हड्डी, डबल चिन, बक्कल फैट हटाकर अपने गाल तक बदल लिए हैं. इसके अलावा भी शरीर के जिन हिस्सों को उन्हें किम की तरह बनाना था, वहां भी सर्जरी कराई है. उनका कहना है कि उन्हें अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं है क्योंकि ये उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है. पार्ट टाइम इंग्लिश टीचर चेरी का साल 2014 से शुरू हुआ सिलसिला आज तक जारी है और उनका मानना है कि वो इसके लिए एडिक्टेड हो चुकी हैं. अब उनमें ज्यादा से ज्यादा मर्द रुचि दिखाते हैं क्योंकि वे एशियन नहीं बल्कि पश्चिमी दिखती हैं.