घर के नाम पर गैराज में लगा दी चारपाई और कुर्सी, फिर किराये पर उठाने के लिए डाली तस्वीर !

Property On Rent : अगर आप अपने देश में किराये की प्रॉपर्टी (Rental Property) को लेकर दुखी हो रहे हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे, जिसके बाद आप मान जाएंगे कि हम कहीं बेहतर कंडीशन (Good Property for Rent) में हैं. दूसरे शहर में आकर पढ़ाई करना या फिर नौकरी करना (Tenant and Landlord) आसान नहीं होता. इस दौरान जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो सर ढकने के लिए छत है. ऐसे में अगर कोई रेंटल प्रॉपर्टी के नाम पर गैराज या पार्किंग में चारपाई (landlord listed room for rent in garage with bed ) बिछा दे तो आप इसे क्या कहेंगे ? कुछ ऐसा ही हुआ है न्यूज़ीलैंड में.