एडल्ट साइट पर स्कूल फ्रेंड को देख शर्म से लाल हुई मॉडल, पढ़ाई छोड़ ऐसा काम करने से पेरेंट्स नाराज!

पढाई के दौरान अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जैसी संगत में होते हैं वैसा ही असर होता नज़र आता है. उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था. बेहद धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली वो लड़की अपने दोस्तों को पॉकेट मनी के लिए ऐसा काम करते देख पहले तो सकुचाई थी. मगर उनकी कमाई देख इंतनी इंप्रेस हो गई कि खुद भी उसी गंदे दलदल में उतर गई जहां से वापसी के रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं.

British लॉ स्टूडेंट स्कारलेट जॉन्स (Scarlett Jones) ने पढ़ाई छोड़कर डर्टी काम शुरु किया तो उन्हें अपने धार्मिक प्रवृत्ति के माता-पिता की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा. लेकिन वो इससे ज्यादा परेशान नहीं हुई. वो अपनी शोहरत और मोटी कमाई को एंजाय करती रही. लेकिन उन्हें तब परेशानी महसूस हुई जब उसकी डर्टी साइट पर एक स्कूल फ्रेंड ने एंट्री मारी. Onlyfans पेज की मेंबरशिप लेकर जब सहेली ने साइट विजिट किया तो स्कारलेट शर्म से झेप गईं.

सौ.इंस्टाग्राम: धार्मिक परिवार से होने के चलते पैरेंट्स ने बेटी के ऐसा काम करने पर निकाली भड़ास

पैरेंट्स की नाराज़गी की भी नहीं की परवाह

लॉ की पढ़ाई के दौरान ही बाकी दोस्तों को देख स्कारलेट ने स्ट्रिप क्लब में काम करना शुरु किया था जहां से शुरु हुआ सफर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा कि वो अब डर्टी इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन कर लाखों में खेलने लगी. उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. एडल्ट फिल्में साइन करने के बाद वो एडल्ट साइट OnlyFans पेज पर आई और रातों रात स्टार बन गई. पैसे भी बरसने लगे और 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कमाई से बंगला खरीद लिया. टिपिकल धार्मिक कैथोलिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली स्कारलेट के पैरेंट्स को जैसे ही उनके इस काम के बारे में पता चला वो बेहद नाराज़ हुए. मगर स्कारलेट ने इसपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया (Don’t care about parent’s displeasure). पर अब उन्हें झिझक महसूस हुई जब उन्हें पता चला कि उनकी स्कूल टाइम बेस्ट फ्रैंड ने उनकी साइट की मेंबरशिप ले ली है. जिसके बाद तो वो अपनी अदाओं से दिल जीतने वाली शर्म से लाल होने लगी.

एक सहेली को देख दूसरी क्यों हो गई शर्म से लाल?

पहले साइट पर बेहद सक्रिय और बोल्ड रहने वाली स्कारलेट अब डरी हुई महसूस करने लगी हैं. उन्हें अपनी उन अदाओं को फ्लॉन्ट करने में झिझक होने लगी (Feeling hesitant to flaunt her style) है. वजह है उनकी डर्टी साइट पर सहेली की एंट्री (Friend’s entry on the dirty site). दरअसल स्कारलेट का कहना है कि अगर वो कोई और होता, स्कूल या कॉलेज का कोई लड़का होता तो उन्हें ऐसी कोई झिझक या संकोच नहीं लगता. मगर वो उनकी स्कूल की सबसे अच्छी सहेली थी. उसके सामने खुद को इस तरह पेश करना बड़ी चुनौती लगने लगी है.