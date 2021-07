Video: घोर आलसी कुत्ते को मालिक दे रहा था ट्रेनिंग, पर उसका तो मूड ही कुछ और था !

Lazy Dog का ये मज़ेदार वीडियो (Funny Video) सोशल मीडिया (Viral on Social Media) पर खूब पसंद किया जा रहा है. उसकी हरकतें न सिर्फ लोगों को हंसा रही हैं बल्कि तमाम लोगों का कहना है कि वे उसके फैन (People Gone Crazy Over Lazy Dog Video) हो गए हैं.

Social Media पर Pet Dogs के वीडियो खूब डाले जाते हैं. लोग इन्हें खूब पसंद भी करते हैं. कोई डॉग पेंटिंग (Painter Dog Video) करता है तो कोई अपनी चुस्ती-फुर्ती से लोगों को दीवाना बना देता है. हालांकि इस वक्त एक और डॉग का वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video on Social Media) पर कहर ढा रहा है, जो न तो कोई करतब दिखाता है और न ही उसका कोई ऐसा टैलेंट है, जो हैरान कर दे. इस डॉग की खासियत है इसका बेहद आलसी (Lazy Dog Video) होना.

आमतौर पर कुत्तों को उनकी चुस्ती-फुर्ती और समझदारी के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस डॉग का वीडियो इस वक्त वायरल (Viral Video On Internet) हो रहा है, वो इससे बिल्कुल अलग है. समझदार तो वो यकीनन होगा लेकिन चुस्ती-फुर्ती से उसका दूर-दूर तक नाता नहीं है. इस वीडियो में डॉग अपने घोर आलस (Lazy dog video) का प्रदर्शन कर रहा है. लोग उसकी हरकतें देख-देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

मालिक ट्रेनिंग दे रहा है, कुत्ता रो रहा है

वीडियो में कुत्ते का मालिक (Dog owner trains dog video) उसे चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा है. हालांकि वीडियो की शुरुआत से ही डॉग इसमें कोई दिलचस्पी दिखाने के मूड में नहीं नज़र आ रहा है. उसकी धीमी चाल देखकर लग रहा है कि ज़बरन उसे ये सब कराया जा रहा है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी चलने-फिरने का नहीं है. हद तो तब हो जाती है, जब थोड़ी दूर चलने के बाद डॉग का मालिक उसे जंप करने के लिए बोलता है. इस बार कुत्ता जंप करते वक्त वहीं गिर जाता है और मालिक के लाख कहने के बाद भी सोने लगता है. वीडियो (Lazy dog funny video) में साफ पता चल रहा है कि कुत्ता बेहद आलसी है और उसे इन एक्टिविटीज़ में कोई भी दिलचस्पी नहीं.

सोशल मीडिया पर डॉग के फैन हुए लोग

इस मज़ेदार वीडियो को सोशल मीडिया (Social Media) पर यूज़र्स खूब पसंद कर रहे हैं. तमाम लोग इस बात को मान रहे हैं कि डॉग (Lazy dog funny video) बहुत आलसी है, लेकिन उसकी हरकतें वाकई मज़ेदार हैं. एक यूज़र ने तो लिखा कि ये नज़ारा बेहद शानदार है और उन्हें इस डॉग से प्यार हो गया है. दूसरे यूज़र का कहना है कि उन्हें ये साल की सबसे अद्भुत चीज़ देखी है. इस वीडियो को अमेरिका के पूर्व बास्केटबॉल प्येरल रेक्स चैपमैन (Rex Chapman) ने अपने ट्विटर अकाउंट (Twitter) से शेयर किया है. उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है- कुछ डॉग्स बाधा को दूर करने के लिए नहीं बने होते हैं. वाकई ये डॉग किसी भी बाधा को दूर करने के लिए नहीं बना है, लेकिन दिलचस्प ज़रूर है.