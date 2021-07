Viral: हाथी ने अंधे दोस्त की ऐसे की मदद, लोगों ने कहा- इंसानों को इनसे कुछ सिखाना चाहिए

अक्सर सोशल मीडिया पर हाथी या उनके बच्चों के प्यारे वीडियोज वायरल (Viral video of elephants) होते रहते हैं, जिन्हें देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. अब ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो प्यारा तो है ही, साथ ही लोग उसे देख कर कह रहे हैं कि इंसानों को भी हाथियों से कुछ सीखना चाहिए.

दरअसल, एलीफेंट नेचर पार्क और सेव एलीफेंट फाउंडेशन (Elephant Nature Park and the Save Elephant Foundation) के संस्थापक लेक चैलर्ट (Lek Chailert) ने हाथियों का एक वीडियो शेयर किया है, जो कि वायरल हो गया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी अपने साथी, जो कि देख नहीं सकता, उसे गाइड (Guide) कर रहा है और खाना खाने के लिए लेकर जा रहा है. चैलर्ट के मुताबिक प्लॉय थोंग (Ploy Thong) नेत्रहीन है और चना (Chana) की अडॉप्टेड नैनी (Adopted Nanny) है. चैलर्ट ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट (Video posted on Instagram) करते हुए कैप्शन दिया, "देखिए, चना कैसे खाने के लिए प्लॉय थोंग को के जा रही है." एक्टर ने बताया कि वह हर दिन वह एक-दूसरे की केयर (Care) करने के हाथी के तरीकों को देखते हैं.

प्लॉय थोंग को किया गया था रेस्क्यू

जानकारी के मुताबिक जब प्लॉय थोंग को रेस्क्यू (Rescued Elephant Ploy Thong) किया गया तो पता चला कि वो पहले से ही नेत्रहीन है, बावजूद इसके वो लोगों को एलीफैंट राइडिंग कैम्प (Elephant riding camp) में सैर कराने का काम कर रही थी. लेक का कहना है कि उसके अंधे होने की वजह साफ नहीं है और असली वजह सिर्फ प्लॉय थोंग ही जानती होगी कि उसके साथ क्या हुआ था.

इंसानों को हाथियों से कुछ सीखना चाहिए

चना के प्लॉय थोंग को रास्ता दिखाने के इस वीडियो ने हजारों लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो देखने वाले कई सारे लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि बाकी हाथियों को यह कैसे पता चला कि प्लॉय थोंग देख नहीं सकती है. वहीं बहुत सारे लोग चना की जमकर तारीफ कर रहे हैं, साथ ही यह भी कह रहे हैं कि इंसानों को हाथियों से सीखना चाहिए.