अरबों-करोड़ों के खतरनाक हथियार से लैस हैं तालिबानी आतंकी, यहां से जमा किया हथियारों का जखीरा

आज से एक महीने पहले तक दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक दुनिया में एक बाद फिर तालिबान (Taliban) अपने पैर पसार लेगा. अफगानिस्तान (Afganistan) में अमेरिकी सैनिकों (American Soldiers In Afganistan) द्वारा खदेड़े जाने के बाद अब फिर से उसने देश में कब्ज़ा जमा लिया है. इस बार तालिबानी और भी ज्यादा खतरनाक हथियारों से लैस होकर सामने आए हैं. सोर्स के मुताबिक़, तालिबान के पास अरबों-करोड़ों के खतरनाक हथियार (Costly Weapons With Taliban) का कलेक्शन है. रिपोर्ट्स के मुताबिक़, ये सारे हथियार तालिबान को अमेरिका (America Supplying Weapon To Taliban) से सप्लाई की गई है.

द डेली मिरर (The Daily Mirror) की रिपोर्ट के मुताबिक़, तालिबान ने कई हथियार अफगानिस्तानी सेना को हराने के बाद उनसे छीने हैं. इसमें करीब AK47 रायफल के करीब 20 लाख बुलेट उन्होंने कब्जे में लिए. साथ ही करोड़ों के कई हथियार भी सेना से छीन लिए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक़, सेना से चुराए हथियारों की लिस्ट में करीब 1 अरब 72 करोड़ रुपए के A-29 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट शामिल है. साथ ही करीब एक लाख रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है. इसके अलावा करीब 61 हजार हाई एक्सप्लोसिव बम भी उनके पास मौजूद है.

कई देशों की सेना को खदेड़ सकते हैं इतने हथियारयूके के एक्सपर्ट्स के तालिबान ने उन सारे हथियार को अपने कब्जे में ले लिया है. अमेरिकी सैनिकों और NATO ने बीते 20 साल में जितने हथियार अफगानिस्तान में जमा किये थे, वो सारे तालिबान ने अपने कब्जे में कर लिए हैं. अफगानिस्तान में ब्रिटिश फ़ोर्स को कमांड कर चुके पूर्व कर्नल रिचर्ड केम्प कि कहा कि अब यूके को अफगानी तालिबान से काफी परेशानी हो सकती है. पूर्व कर्नल ने कहा कि अब तालिबान के पास इतने हथियार हैं कि वो यूके पर हमला कर सकता है.

अलकायदा भी कर सकता है समर्थनपूर्व कर्नल रिचर्ड केम्प ने कहा कि अब अफगनिस्तान में तालिबान को अलकायदा और अन्य आतंकी संगठन भी समर्थन कर सकता है. इससे तालिबान की ताकत हथियार से भी मजबूत हो जाएगी. अब इसके काफी ज्यादा आसार हैं कि अफगानिस्तान ऐसे आतंकियों द्वारा चलाया जाएगा जो लेटेस्ट हथियारों से लैस होंगे. इनके पास आधुनिक हथियार और कई लड़ाकू विमान भी होंगे. लड़ाकू विमानों में C-130 (Hercules), AC-208, A-29, C-208, and UH-60 जिसे ब्लैक हॉक (Black Hawk) कहते हैं, भी तालिबान के पास मौजूद है. अभी इसकी संभावना नहीं है कि तालिबान देश में हथियार मैनुफ़ैक्चर करे. लेकिन दूसरे देशों से मंगवा कर वो अपने हथियारों का कलेक्शन और मजबूत करेगा.