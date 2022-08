55 की उम्र में बचपन के कपड़े पहनती है महिला, छोटी बच्ची बनकर निकलती है घर से बाहर!

Woman Dresses Up As Little Girl: छोटे बच्चे जिन कपड़ों को पहनने के बाद प्यारे लगते हैं, अगर उन्हें पहनकर कोई बड़ा सड़क पर दिख जाए, तो हंसी ही आएगी. आप खुद ही याद कीजिए वे बो वाली शर्ट्स या फिर फ्रिल वाली क्यूट फ्रॉक्स पहनने के बाद बचपन में इतराने का मन करता था. हालांकि एक उम्र के बाद ये चीज़ें कोई नहीं पहनता. वैसे एक महिला ऐसी भी है, जो दादी बनने की उम्र में 5 साल की बच्ची की तरह तैयार होती है.

सुनने में ये भले ही थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन महिला को कुछ ऐसा ही शौक है. चीन के शंघाई (Little Princess of Anfu Road) शहर में रहने वाली महिला की उम्र तो 50 साल से ज्यादा ही है, लेकिन उसके कपड़े और एसेसरीज़ देखकर आप दंग रह जाएंगे. ये किसी छोटी सी बच्ची जैसी होती हैं. उसकी लोलिता स्टाइल ड्रेसेज़ को देखने के बाद सड़क पर हर कोई उसकी तरफ मुड़कर ज़रूर देखता है.

बचपन वाले कपड़े अधेड़ उम्र में पहने

महिला चीन के शंघाई शहर की रहने वाली है और उसकी उम्र 50-55 साल की होगी. उसे जब भी सड़क पर देखा जाता है, तो वो बच्चों जैसी क्यूट और फ्रिल वाली फ्रॉक्स में दिखाई देती है. उसे स्थानीय लोग ‘Little Princess of Anfu Road’ कहते हैं. इस वक्त सोशल मीडिया पर महिला की फोटो खूब वायरल हो रही है. कुछ लोग इसे ताज़गी भरा मानते हैं तो कुछ लोग उससे मानसिक रूप से अस्थिर कहते हैं. हालांकि महिला को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो हर बार नई ड्रेस में काफी आत्मविश्वास के साथ नज़र आती है.

इमोशनल कर देगी कहानी

चीन के कुछ स्थानीय अखबारों के मुताबिक अधेड़ उम्र की इस महिला को गंभीर बीमारी है. इसके ट्रीटमेंट दौरान ही उसके बाल झड़ गए और वो मोटी हो गई. इतना ही नहीं उसके चेहरे पर झुर्रियां भी आने लगीं. बावजूद इसके महिला ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और बचपन में उसे जो ड्रेसेज़ बेहद पसंद थीं, वो वैसी ही ड्रेस ऑर्डर पर बनवाकर पहनने लगी. लोगों को ये अजीब लगता है लेकिन उसे ये पसंद है. वो बेहद कॉन्फिडेंस से बाहर निकलती है और उसका कलेक्शन इतना ज़बरदस्त है कि कभी भी कोई ड्रेस रिपीट नहीं करती. उसकी कहानी वायरल होने के बाद लोग उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं.