सड़क और स्टेशनों पर 'बीवी' ढूंढ रहा है शख्स, लगवाए बड़े-बड़े होर्डिंग-बैनर !

Bachelor Tries to Find Wife with Advertising Banners : ज़िंदगी में प्यार पाने को बेकरार जीवन भाचु (Jeevan Bhachu) नाम के शख्स ने अपने लिए बीवी की तलाश में सड़क से लेकर सबवे स्टेशन (London Subway Stations) तक बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लगा रखी हैं, जो आने-जाने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं.