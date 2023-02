100 साल से बंद पड़ा है घर, शानदार इंटीरियर और बेहतरीन लोकेशन, फिर भी नहीं रहने आया कोई भी!

House on Beautiful Lacation But No One Comes to Live: आज के ज़माने में इंसान के एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी लगा देता है. सोचिए, अगर किसी एक जगह ऐसा घर बनाया जाए और फिर वो सालों तक ऐसे ही पड़ा रहे, तो बनाने वाले के दिल पर क्या बीतेगी. आज हम आपको एक ऐसे ही घर के बारे में बताएंगे, जिसे दुनिया का सबसे अकेला घर कहा जा रहा है. ये बहुत ही खूबसूरत जगह पर बना है, लेकिन कोई भी यहां जाने के लिए तैयार ही नहीं है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया का एक ऐसा घर है, जो 100 साल से अकेला ही पड़ा हुआ है. बताया जाता है कि कभी ये एक बिजनेसमैन का सेफहाउस हुआ करता था लेकिन सालों से यहां पर कोई भी नहीं रहता है. ये छोटा सा घर आइसलैंड के दक्षिण में मौजूद आइलैंड में है और इसके आस-पास की जगह काफी खूबसूरत भी है. यहां सुंदर समंदर, हरी घास और कुछ जानवरों के अलावा कोई और मौजूद नहीं है.

कभी गुलज़ार हुआ करती थी ये जगह

जिस जगह पर ये घर मौजूद है, उसका नाम Elliðaey है. 18वीं से 19वीं सदी के बीच इस जगह पर बहुत से लोग रहत थे. परिवारों के साथ आराम से लोगों का जीवन चलता था. साल 1930 के दौरान यहां से लोगों का पलायन शुरू हो गया. वे अच्छी और बेहतर ज़िंदगी की तलाश में दूसरी ओर जाने लगे. धीरे-धीरे यहां से सारे लोग चले गए और आइलैंड पर कुछ भी नहीं बचा, सिवाय इस एक घर के, जो अब भी मौजूद है. चूंकि इस जगह पर कोई बसने के लिए कभी नहीं आया, ऐसे में घर अच्छी हालत में होने के बाद भी कभी आबाद नहीं हो सका.

ये हैं भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे आगे देखें…

मालिक को तरस रहा है घर

इस घर के बारे में कहा जाता है कि एक ज़माने में इस घर को एक अरबपति ने बनवाया था. कुछ लोगों का मानना है कि यहां कोई धार्मिक व्यक्ति रहा करता था, वहीं एक और थ्योरी ये है कि इस जगह को आइसलैंड की सरकार ने मशहूर सिंगर Bjork को गिफ्ट किया था. हालांकि टुअर कंपनियां पहाड़ी पर लोगों को ट्रिप कराती हैं क्योंकि यहां का माहौल काफी अच्छा है. इस घर के अंदर खाना बनाने का सामान, फर्नीचर, आग जलाने की जगह और सारी मॉडर्न फिटिंग मौजूद है. हैरत की बात ये है कि फिर भी यहां कोई स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आता.