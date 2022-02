2 बहनों के बेटे एक साथ बने मौसेरे और चचेरे और जुड़वा भाई, पतियों के साथ बनाया ऐसा रिश्ता

प्रकृति के खेल के आगे सब फेल है. दो ऐसी बहनों ने प्रकृति के अनूठे खेल का ज़िक्र करते हुए बताया है कि उन दोनों के बच्चे आपस में भाई, कजिन्स ही नहीं बल्कि दोनों जुड़वा भी है. ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है मगर सच्चाई यही है कि दो अलग माता-पिता के बच्चे अलग-अलग वक्त पर पैदा होकर भी जुड़वा है.

देखने में बिल्कुल एक जैसे लगने वाले दो बच्चे न सिर्फ एक जैसे कपड़े पहनते हैं बल्कि एक जैसे खिलौने एक जैसा घर, एक जैसे माता-पिता और खुद दोनों एक जैसे ही दिखते हैं. देखने वालों के लिए ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है. मगर इसके पीछे की वजह और दिलचस्प है.

जुड़वा माता-पिता के जुड़वा बच्चे

दो बहनों ने ऐसी बात कह डाली जिसके सुनकर हर कोई हैरान रह गया. उनके मुताबिक उन दोनों के दो बेटे आपस में भाई, चचेरे भाई और जुड़वां भाई भी हैं. दरअसल ब्रिटनी और ब्रिआना (Brittany, Briana), जोश और जेरेमी (Josh, Jeremy) दोनों आइडेंटिकल जुड़वा भाई और बहने हैं. ब्रिटनी और ब्रियाना दोनों आइडेंटिकल जुड़वा बहने हैं. इन्होंने जोश और जेरेमी नाम के दो आइडेंटिकल जुड़वा भाइयों से ही शादी भी की (Married two identical twin brothers). ये चारों शादी के बाद एक ही घर में रहते हैं.और अब इनके एक-एक बच्चे भी हो चुके हैं. आश्चर्यजनक बात तो ये रही कि इनके बच्चे जो अलग-अलग दिन पैदा हुए वो भी जुड़वा निकले.

जुड़वा लोगों के एक इवेंट में मिलने के बाद चारों ने किया शादी का फैसला

एक ही DNA की वजह से बच्चे भी एक जैसे हो गए

दो अलग कपल के बच्चों का जुड़वा होने की बात पर लोग हैरत में तो हैं मगर कई लोगों ने इसके पीछे उनके माता-पिता का आइडेंटिकल जुड़वा होना बताया. चूंकि दोनों बच्चों के मां और पिता बिल्कुल एक जैसे हैं ऐसे में बच्चों की शक्ल आपस में मिलना कोई बड़ी बात नहीं. नैचुरली वो एक जैसे दिखने लगे क्योंकि उनके पैरेंट्स के DNA एक ही है (They look alike because their parents have the same DNA). फिर दोनों बच्चे एक ही महीने की अलग-अलग तारीख पर पैदा हुए लिहाज़ा उम्र में भी अंतर नहीं इसलिए बिल्कुल एक ही कद-काठी, हेल्थ, शक्ल वाले हो गए दोनों के बच्चे भी. लिहाज़ा दोनों कपल अब हमेशा एक जैसे ही कपड़े पहननता है और साथ ही रहना, घूमना-फिरना करता है. ये लोग अपनी जुड़वा फैमिली की पहचान को खूब एंजॉय भी करते हैं. एक जुड़वा सम्मेलन के दौरान ही ब्रिटनी और ब्रिआना, जोश और जेरेमी की मुलाकात हुई थी जिसके बाद इन लोगों ने शादी का फैसला किया.