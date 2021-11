आखिर कैसे हो जाता है पहली नज़र का प्यार? वैज्ञानिकों ने बताया केमिकल फंडा

Love at first site : हमने-आपने पहली नज़र के प्यार (Love at first date) को लेकर बहुत सारी कहानियां-कविताएं सुनी हैं. बॉलीवुड के तमाम गानों में भी एक नज़र में प्यार (Love Songs in Bollywood) हो जाने की बातें होती हैं. आखिर ऐसा कैसे होता है कि आप किसी शख्स से पहली बार मिलें और उसे लेकर एक स्पेशल फीलिंग (Feeling Someone Special) आने लगे. अब इस कठिन प्रश्न का जवाब दिया है वैज्ञानिकों (Science Behind Love at First Site) ने. एक स्टडी में ये बताया गया है कि आखिर शरीर में ऐसा क्या होता है, जो पहली ही डेट (Study On Love at First Site) पर आपको प्यार का एहसास करा देता है. अधिक पढ़ें ...