1 लाख में चूहों का कुतरा हुआ स्वेटर बेच रहा है लग्जरी ब्रांड, मॉडल ने पहना तो लोग बोले 'भिखारी लुक'

फैशन का शौकीन तो हर कोई होता है, लेकिन कई बार फैशन (Luxury fashion brand) के नाम पर ऐसे-ऐसे एक्सपेरिमेंट्स सामने आते हैं कि देखकर कोई भी हैरान हो जाए. कुछ ऐसा ही लग्ज़री फैशन ब्रांड बैलेंसियागा कर रहा है, जिसने फटे-पुराने स्वेटर को 1 लाख का बेचकर ऑनलाइन शॉपर्स (Online Shopping) को सदमे में डाल दिया है.

बैलेंसियागा (Balenciaga) के डिज़ाइनर्स (fashion designers) हमेशा ही कुछ नया ट्राई करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन इस बार उनका एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ द बॉक्स (Out of the Box) दिखाई दे रहा है. उन्होंने एक ऐसे स्वेटर को $1,450 की कीमत पर लिस्ट किया है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये कई सालों से किसी बक्से में पड़ा हुआ था और चूहों ने इसे कुतर दिया है.

स्वेटर को देखकर दंग रह जाएंगे आपजिस स्वेटर को लग्ज़री ब्रांड (Balenciaga) ने 1450 डॉलर यानि भारतीय मुद्रा में 1 लाख की कीमत पर बेचा जा रहा है, ये देखने में आम सा फटा-पुराना स्वेटर लग रहा है. हालांकि ब्रांड का दावा है कि स्वेटर डिस्ट्रेस्ड है और हाई क्वालिटी के ऊन से बना हुआ है. भारी-भरकम प्राइस टैग वाले स्वेटर को बैलेंसियागा के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है. इस बात की गारंटी है कि स्वेटर पहनने वाला भिखारियों के गैंग से भागा हुआ सदस्य नज़र आएगा.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मज़ेस्वेटर का गला भी पूरा फटा हुआ है, कंपनी ने इसे डिस्ट्रॉयड क्रूनेक (Destroyed Crewneck) का नाम दिया है. दावा है कि स्वेटर सौ फीसदी वर्जिन वूल का बना हुआ है. इटली से बनकर आए हुए इस ओवरसाइज़ स्वेटर को पहनने के बाद लगेगा कि आप किसी मुठभेड़ से बचकर आए हैं या फिर किसी जानवर ने आपके कपड़े फाड़ डाले हैं. लोगों ने स्वेटर को लेकर मज़ाक बनाना शुरू कर दिया है. एक यूज़र ने लिखा- आप झूठ नहीं बोल रहे हैं न, ये स्वेटर 500 सालों बाद कब्र से बाहर निकला है? एक दूसरे यूज़र ने लिखा है कि लाख रुपये खर्च करके गरीबों का लुक पाएं. इससे पहले भी इसी फैशन ब्रांड कार मैट से बने हुए स्कर्ट को 2 लाख रुपये में बेचा था.