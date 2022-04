सिर्फ सोने के लिए मिलेंगे 26 हज़ार रुपये ! 20 से 40 की उम्र के लोग कर सकते हैं एप्लाई ...

कुछ बातें हम यूं ही सुनते आए हैं, मसलन देर तक सोते रहने से कोई पैसे नहीं देता. हालांकि अब इस कहावत को परे करके हम आपको बताते हैं कि मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी (University Of Malaya) के कुछ रिसर्चर्स (Researchers paying participants for sleeping) ने खास आलसी लोगों को एक ऑफर दिया. वे अपने शोध में शामिल होने वाले लोगों को सिर्फ सोने के लिए इनाम के तौर पर 26 हज़ार (26,500 Rs for Seeping) रुपये दे रहे हैं. सोचिए भला इससे अच्छी डील कहीं मिल सकती है?

यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया (University Of Malaya) के रिसर्चर्स की स्टडी से जुड़ा हुए एक पोस्टर इसीलिए वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उनके शोध में हिस्सा लेने वाले लोगों को सिर्फ सोना है और इसके अलावा कुछ और नहीं करना है. इसके बदले उन्होंने मलेशियन मुद्रा में 1,500 मिलेंगे, जो भारतीय मुद्रा के मुताबिक साढ़े 26 हज़ार (26,500 Rs for Seeping) रुपये हैं.

30 रात सोने के लिए 26 हज़ार 500 रुपये

एक बार स्क्रीनिंग से पास होने के बाद स्लीपिंग हाउस में लोगों को सोने के लिए भेज दिया जाएगा. उन्हें 30 रातों तक सोना होगा और इसके बदले उन्हें 26 हज़ार 500 रुपये मिलेंगे. जैसे ही रिसर्चर्स की ओर से इसका विज्ञापन दिया गया, वैसे ही इंटरनेट पर लोग मानो टूट पड़े. हालात ये हो गए कि विज्ञापन वायरल होने के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा. साल 2017 में फ्रांस के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस मेडिसिन एंड सायकॉलजी की ओर से भी इसी तरह 3 महीने तक बेड पर सोने के लिए लोगों को 11.2 लाख रुपये ऑफर किए गए थे.