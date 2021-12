बिना पलकें झपकाए मिलाते हैं सूरज से आंख, घंटे भर टकटकी लगाकर बना दिया रिकॉर्ड !

Man Stares into the Sun : आपने सूरज से आंख मिलाने वाला मुहावरा तो सुना ही होगा. हालांकि सच में सूरज से आंख मिलाना (Man Stares into Sun Without Blinking) किसी के बस की बात नहीं होती. अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, अब इस सोच को बदल लीजिए क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी ने सूरज को 1 घंटे तक बिना पलकें झपकाए देखने का रिकॉर्ड (Man Sets National Record) बना दिया है. 70 साल के रिटायर्ड शख्स ने बिना किसी चश्मे के सूरज की आंखों में आंख डालकर घंटे भर (Sungazing Record) इसे देखा.