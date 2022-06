गर्लफ्रेंड ने किया था ब्रेकअप, ब्वॉयफ्रेंड ने किडनैप कर चेहरे पर गोद दिया अपना पूरा नाम !

Man Tattoos His Name on Ex-Girlfriend's Face : ब्राजील के रहने वाले 20 साल के लड़के ने ब्रेक अप का बदला लेने के लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किडनैप करके उसके चेहरे पर अपना नाम टैटू से गोद दिया.











Follow us on