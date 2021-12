बिना क्राइम किए 3 दिन में 5 बार गिरफ्तार हुआ शख्स, वजह है बेहद दिलचस्प !

Man Arrested Without Crime : आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कभी किसी शख्स का चेहरा (Face Resemblance) आपके किसी जानने वाले से इतना मिलता-जुलता रहा हो कि आप एक पल के लिए कनफ्यूज़ हो जाएं. सोचिए किसी का चेहरा अगर किसी मशहूर शख्सियत (Celebrities Look Alike) से मिलता हो तो उसका कितना फायदा मिल सकता है ! वहीं अगर नैन-नक्श किसी अपराधी (Resemblance to Wanted Criminal) से मिलते हुए हों, तो यकीन मानिए लेने के देने पड़ जाते हैं. ऐसे ही एक शख्स की कहानी (Interesting Crime Story) हम आपको आज बता रहे हैं.