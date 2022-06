गर्लफ्रेंड ने छोड़ा तो लड़के ने थमाया 7 लाख का 'ब्रेकअप बिल', लिखा चिप्स-पानी तक का हिसाब !

Man Demands Pay Back from Girlfriend after Break Up : जब लोग एक-दूसरे के साथ प्यार में होते हैं तो बड़ी से बड़ी चीज़ देने में पीछे नहीं हटते लेकिन जब ये रिश्ता टूटता है हर कोई वो नहीं कर पाता, जो चीन (China News) के शंघाई में रहने वाले एक शख्स ने किया. इस शख्स की गर्लफ्रेंड (Man asks Girlfriend to pay Break Up Bill) ने जैसे ही उससे रिश्ता तोड़ा तो उसने बाकायदा ब्रेकअप लॉग (Break Up List of Dating Bills) बनाकर उस पर खर्च की गई पाई-पाई वापस मांग ली.

सुनने में ये मामला काफी मज़ेदार लग रहा है लेकिन उस शख्स ने वाकई ऐसा किया है. उसके खर्च का ब्रेक अप लॉग इस वक्त चीन के सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है. इस लॉग लिस्ट में पानी की बोतल से लेकर चिप्स और बाकी स्नैक्स का भी हिसाब-किताब लिखा गया है. वैसे मामला कुछ भी हो, लेकिन लड़के की याददाश्त और क्रिएटिविटी तो माननी ही पड़ेगी.

3 पेज में बनाया खर्चे का हिसाब

चाइनीज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला शंघाई का है. लड़का यहीं का रहने वाला है और वो एक लड़की को सालभर से डेट कर रहा था. जब उन दोनों का रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंचा तो लड़के ने मज़ेदार स्टेप उठाया. उसने कुल 3 पेज में डेटिंग के दौरान खर्च की गई एक-एक पाई का कम्प्यूटराइज़्ड लॉग तैयार किया. ये लॉग रिलेशनशिप के दौरान हर दिन खर्च किए गए पैसे का हिसाब था. चीन के सोशल मीडिया पर लड़के की ये डिटेल्ड ब्रेक अप लिस्ट जमकर वायरल हो रही है. कुछ लोग उसकी हरकत को सही नहीं मान रहे हैं तो वहीं बहुत से लोगों उसकी याददाश्त की भरपूर तारीफ की है.

पानी और चिप्स का खर्च भी लिखा

शख्स ने जो लिस्ट बनाई है, उसमें छोटे-मोटे खर्च भी लिखे गए हैं. इसमें 2 पानी की बोतलें और स्नैक्स पर किया गया खर्च भी मेंशन है. जो स्नैक्स लड़की ने अकेले खाए उसे भी लिखा गया है और कपल एक्सपेंडिचर भी लिखे हैं. डिनर और लंच के खर्च को आधा कर दिया गया है. लड़की की मां के बीमार होने पर हॉस्पिटलाइज़ेशन का खर्च और उनकी मौत के बाद अंतिम संस्कार में मदद के तौर पर दिया गया खर्च भी लिस्ट में मेंशन है. ये पूरा अमाउंट 60,147,025 yuan यानि भारतीय मुद्रा में करीब 7 लाख रुपये है. हालांकि ये नहीं पता है कि लड़की ने उसे ये पैसे दिए या नहीं लेकिन उसकी कहानी मशहूर खूब हुई है.