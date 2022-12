12 लाख रुपये खर्च करके इंसान से 'कुत्ता' बन गया शख्स, अब हो रहा है पछतावा!

Man spent 12 lakh to become a dog : कई बार रईसी में जी रहे कुत्तों को देखकर लोग मज़ाक में कह बैठते हैं काश हमें भी ऐसी ही ज़िंदगी नसीब होती! हालांकि ये तो मज़ाक की बात है, लेकिन जापान (Japanese Man Always Wears Dog Costume) में रहने वाले तोको नाम के शख्स ने इस बात को बेहद गंभीरता से लिया और वो 12 लाख की अच्छी-खासी रकम खर्च (12 Lakh Ultra-Realistic Dog Costume) करके खुद को इंसान से कुत्ता बना लिया. अब कोई भी उसे देखकर यकीन नहीं कर पाता कि ये कुत्ते (Man Lives Life of Dog) की कोई नस्ल नहीं, बल्कि एक इंसान है.

तोको ने ट्विटर (Twitter Viral) पर लोगों को अपना ये रूप दिखाकर दंग कर दिया. तोको के मुताबिक वो बचपन से ही जानवरों की ज़िंदगी जीना चाहता था और उसे कुत्तों से खासा प्यार था. ऐसे में उसने अपना रूप बदलने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स वर्कशॉप Zeppet से संपर्क किया और अपने लिए एक अल्ट्रा रियलिस्टिक डॉग कॉस्ट्यूम बनवाया. ये कॉस्ट्यूम पहनकर वो कहीं से भी इंसान नहीं लगता. इसके लिए उसने £12,480 यानि भारतीय मुद्रा में 12 लाख 48 हज़ार रुपये खर्च किए हैं.

12 लाख खर्च कर खुद को बनाया ‘कुत्ता’

तोको की इस अजीबोगरीब इच्छा को पूरा करने के लिए Zeppet ने उससे अच्छी-खासी रकम मांगी. कंपनी ने एक वर्कशॉप की और सिंथेटिक फर का इस्तेमाल करके उसके लिए डॉग कॉस्ट्यूम तैयार किया गया. इस दौरान छोटी से छोटी डिटेल पर भी बारीकी से काम किया गया. कुल 40 दिन के बाद ये कॉस्ट्यूम बनकर तैयार हुआ. इसके बाद तोको ने इसे पहना और ट्विटर पर अपनी तस्वीरें शेयर कीं.उन्होंने यूट्यूब पर अपनी नई ज़िंदगी की अपडेट्स देने के लिए चैनल भी बनाया. जापान के सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक पर उनकी इस अजीबोगरीब सनक की चर्चा हुई, लेकिन अब तोको को एक अलग ही चिंता सता रही है.

परिवार और दोस्तों को लगता है अजीब

अपने यूट्यूब चैनल पर तोको खुद को बिल्कुल पेट डॉग की ही तरह दिखाते हैं, चाहे वो सोना, उठना-बैठना हो या फिर नकली डॉग फूड खाना हो. बावजूद इसके तोको को एक बात की चिंता सताती रहती है कि उसके दोस्त और परिवार को ये अजीब क्यों लगता है? मिरर से बात करते हुए तोको ने कहा कि उन्हें इस बात पर आश्चर्य होता है कि मैं जानवर क्यों बन गया. उन्हें मैं काफी अजीब भी लगता हूं. हालांकि उन्हें फॉलो करने वाले लोगों ने तोको को सांत्वना देते हए कहा कि उन्हें अपनी इच्छा को छिपाना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कुछ भी बुरा नहीं है.